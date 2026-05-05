Aéroports de Paris : Groupe ADP écarte le risque de pénurie de kérosène et maintient ses objectifs

Nous avons revu notre copie, avec un projet millimétré en fonction des nouvelles évolutions de trafic

A plus long terme,de Groupe ADP. Certes, le projet de terminal 4, qui prévoyait d’augmenter les capacités de Roissy de 40 millions de passagers, a été abandonné.Mais pour décarboner ses activités, continuer à améliorer ses infrastructures et absorber la croissance du trafic à Paris, désormais estimée à 1,6% par an (contre 2,5% avant le Covid), le gestionnaire prévoit d’investirL’objectif est principalement, afin de permettre à Paris de continuer à tenir son rang de hub majeur en Europe.A ce titre, Groupe ADP a présenté en décembre dernier sonpour cette période, que l’état doit signer avant la fin de l’année.» a précisé Justine Coutard. Le projet ambitionne d’augmenter les capacités des aéroports parisiens de 18 millions de passagers.