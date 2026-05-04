Après les tensions de 2025, les autocaristes face à la crise énergétique

Nos défis sont immenses : réussir la transition énergétique, développer l’offre, provoquer une véritable envie d’autocar pour convaincre davantage d’usagers de laisser leur voiture.



Tout cela dans un contexte budgétaire contraint, où l’argent public se fait de plus en plus rare, sur fond de hausse généralisée des coûts, en particulier des carburants.



Faire plus avec moins ne doit pas être un slogan, mais une méthode

Une approche incitative plutôt que punitive permet d’optimiser nos tarifs plutôt que d’intégrer dans les prix des pénalités systématiques, qui renchérissent mécaniquement nos offres.



Autrement dit, de bonnes pratiques contractuelles peuvent permettre d’influer davantage, de décarboner plus vite et de maîtriser la dépense publique. Notre cap est clair : défendre une mobilité par autocar moderne, sûre et accessible.



Mais pour réussir, il faut un cadre stable, cohérent et ambitieux