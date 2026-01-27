Voyages en autocar : Gold Crest Holidays cesse ses activités après 30 ans d’existence

Gold Crest Holidays était spécialiste des voyages en autocar à prix " abordables ". Il était notamment reconnu pour ses voyages en autocar vers le parc Disney et proposait également des excursions vers les marchés de Noël en Belgique, en France et en Allemagne, ou encore des week-ends dans les capitales européennes.



Ils disposaient d'un vaste réseau de points de ramassage (plus de 180) à travers l'Angleterre et le Pays de Galles.



La cessation d'activité étant effective, l'ensemble des départs a été annulé. Le voyagiste est membre de l'ABTA (Association of British Travel Agents). Cette association a été désignée pour gérer les demandes de remboursement et fournir l'assistance nécessaire aux clients impactés.