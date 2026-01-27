Voyages en autocar : Gold Crest Holidays cesse ses activités après 30 ans d’existence - Depositphotos.com Auteur believeinme
Fin de partie pour Gold Crest Holidays au Royaume-Uni.
Ce voyagiste qui existe depuis 30 ans a annoncé l'arrêt de ses activités. Il a engagé une procédure de liquidation volontaire.
Dans un communiqué diffusé sur son site, Gold Crest Holidays explique que cette fermeture est la conséquence d'une accumulation de facteurs économiques défavorables. L'entreprise pointe notamment les répercussions persistantes de la pandémie de COVID-19, qui ont fragilisé durablement le secteur.
Outre le contexte sanitaire, l'opérateur cite des "i[changements stratégiques intervenus dans [ses] principaux accords avec [ses] partenaires]i" ainsi qu'un environnement commercial rendu complexe par une "hausse significative des coûts".
Ce voyagiste qui existe depuis 30 ans a annoncé l'arrêt de ses activités. Il a engagé une procédure de liquidation volontaire.
Dans un communiqué diffusé sur son site, Gold Crest Holidays explique que cette fermeture est la conséquence d'une accumulation de facteurs économiques défavorables. L'entreprise pointe notamment les répercussions persistantes de la pandémie de COVID-19, qui ont fragilisé durablement le secteur.
Outre le contexte sanitaire, l'opérateur cite des "i[changements stratégiques intervenus dans [ses] principaux accords avec [ses] partenaires]i" ainsi qu'un environnement commercial rendu complexe par une "hausse significative des coûts".
Gold Crest Holidays membre de l'ABTA
Autres articles
-
Autocariste, le groupe Borini se lance dans la distribution [ABO]
-
Van Hool France repris par... François Piot ! [ABO]
-
Carine Bentz : "Nous sommes passés de 2 à 6 agences fin 2023" 🔑
-
Salaün Limousines : un nouvel autocar pour la tournée STARS 80
-
Provence : Sabardu Tourisme investit dans 12 nouveaux autocars🔑
Gold Crest Holidays était spécialiste des voyages en autocar à prix "abordables". Il était notamment reconnu pour ses voyages en autocar vers le parc Disney et proposait également des excursions vers les marchés de Noël en Belgique, en France et en Allemagne, ou encore des week-ends dans les capitales européennes.
Ils disposaient d'un vaste réseau de points de ramassage (plus de 180) à travers l'Angleterre et le Pays de Galles.
La cessation d'activité étant effective, l'ensemble des départs a été annulé. Le voyagiste est membre de l'ABTA (Association of British Travel Agents). Cette association a été désignée pour gérer les demandes de remboursement et fournir l'assistance nécessaire aux clients impactés.
Ils disposaient d'un vaste réseau de points de ramassage (plus de 180) à travers l'Angleterre et le Pays de Galles.
La cessation d'activité étant effective, l'ensemble des départs a été annulé. Le voyagiste est membre de l'ABTA (Association of British Travel Agents). Cette association a été désignée pour gérer les demandes de remboursement et fournir l'assistance nécessaire aux clients impactés.