TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Voyages en autocar : Gold Crest Holidays cesse ses activités après 30 ans d’existence

L'entreprise est basée au Royaume-Uni


L'opérateur touristique britannique Gold Crest Holidays Limited a annoncé, le 23 janvier 2026 l'arrêt immédiat de ses activités. Sur son site Internet, le voyagiste spécialiste des voyages en autocar informe qu'il a engagé une procédure de liquidation volontaire.


Rédigé par le Mercredi 28 Janvier 2026

Voyages en autocar : Gold Crest Holidays cesse ses activités après 30 ans d’existence - Depositphotos.com Auteur believeinme
Voyages en autocar : Gold Crest Holidays cesse ses activités après 30 ans d’existence - Depositphotos.com Auteur believeinme
Aer Lingus
Fin de partie pour Gold Crest Holidays au Royaume-Uni.

Ce voyagiste qui existe depuis 30 ans a annoncé l'arrêt de ses activités. Il a engagé une procédure de liquidation volontaire.

Dans un communiqué diffusé sur son site, Gold Crest Holidays explique que cette fermeture est la conséquence d'une accumulation de facteurs économiques défavorables. L'entreprise pointe notamment les répercussions persistantes de la pandémie de COVID-19, qui ont fragilisé durablement le secteur.

Outre le contexte sanitaire, l'opérateur cite des "i[changements stratégiques intervenus dans [ses] principaux accords avec [ses] partenaires]i" ainsi qu'un environnement commercial rendu complexe par une "hausse significative des coûts".

Gold Crest Holidays membre de l'ABTA

Autres articles
Gold Crest Holidays était spécialiste des voyages en autocar à prix "abordables". Il était notamment reconnu pour ses voyages en autocar vers le parc Disney et proposait également des excursions vers les marchés de Noël en Belgique, en France et en Allemagne, ou encore des week-ends dans les capitales européennes.

Ils disposaient d'un vaste réseau de points de ramassage (plus de 180) à travers l'Angleterre et le Pays de Galles.

La cessation d'activité étant effective, l'ensemble des départs a été annulé. Le voyagiste est membre de l'ABTA (Association of British Travel Agents). Cette association a été désignée pour gérer les demandes de remboursement et fournir l'assistance nécessaire aux clients impactés.

Lu 201 fois

Tags : autocar
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

La Loire-Atlantique reste attractive malgré le tassement de la fréquentation

FairScore Événementiel : le "Nutri-Score" de la RSE arrive dans l’événementiel

France Thalasso rejoint la CAT

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ferney Voltaire (01))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux

Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux
Partez en France

Partez en France

La Loire-Atlantique reste attractive malgré le tassement de la fréquentation

La Loire-Atlantique reste attractive malgré le tassement de la fréquentation
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises

New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises
Production

Production

Voyages en autocar : Gold Crest Holidays cesse ses activités après 30 ans d’existence

Voyages en autocar : Gold Crest Holidays cesse ses activités après 30 ans d’existence
AirMaG

AirMaG

Les Etats-Unis dans le viseur de Wizz Air ?

Les Etats-Unis dans le viseur de Wizz Air ?
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Normandie Tourisme modernise son site professionnel

Normandie Tourisme modernise son site professionnel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026
HotelMaG

Hébergement

Alfred Hotels poursuit son expansion

Alfred Hotels poursuit son expansion
Futuroscopie

Futuroscopie

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

FairScore Événementiel : le "Nutri-Score" de la RSE arrive dans l’événementiel

FairScore Événementiel : le "Nutri-Score" de la RSE arrive dans l’événementiel
CruiseMaG

CruiseMaG

Queen Mary 2 : une première historique dans le canal de Panama

Queen Mary 2 : une première historique dans le canal de Panama
TravelJobs

Emploi & Formation

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias