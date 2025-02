Van Hool France repris par... François Piot ! [ABO]

D’une part, nous avons eu la crise du coronavirus. À ce moment-là, la vie publique s’est arrêtée.



Le carnet de commandes de Van Hool s’est également effondré dans le segment des autocars,

Fondée en 1947, la société familiale belge est devenue un véritable leader de son marché.Elle a compté jusqu'à plus de 4 000 salariés et même était partenaire de Fiat. Le constructeur a produit des milliers de véhicules pour la marque italienne.Au milieu des années 1970, Bernard Van Hool, le fondateur de la société décède.Et c'est justement sur fond de conflit familial, dans le contexte délicat de la crise sanitaire, que Van Hool a fait faillite." expliquait Kim Samison, un syndicaliste, à la RTBF. Le Covid a non seulement asséché les carnets de commandes, mais créé des difficultés d'approvisionnement des chaînes de production ; puis la guerre en Ukraine a entrainé la forte hausse des prix de l'énergie.Un trio perdant, auquel il faut ajouter une lourde dette, de 400 millions d'euros et des héritiers incapables de s'entendre pour sauver ce fleuron belge.