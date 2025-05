L’entreprise libérée, le modèle qui inspire Prêt à Partir [ABO]

Quand j’ai démarré, j’étais un jeune ingénieur très cartésien et pour tout dire un peu autiste, plus attiré par les chiffres que par l’humain

l’entreprise libérée

quelques certitudes et convictions personnelles

l’homme est bon

C’est parce qu’on l’aime que l’on a envie de répondre le mieux possible à son attente

On juge l’intention et pas l’action

on reconnait le droit à l’erreur qui est ancré dans l’ADN de la structure

Si j’évoque François Piot dans cette chronique, c’est parce que je pense que le secteur du tourisme devrait s’inspirer de ce. Pourtant, la vocation n’était pas spontanée chez lui. «» explique-t-il.A l’école, François avoue n’avoir surtout entendu parler que de mathématiques (il est ingénieur de Centrale Paris) et dans le fond de la façon de conquérir le monde pour des jeunes scientifiques. La découverte du concept de «» a transformé François Piot et l’a renforcé dans «».Notamment celle théorisée par Jean-François Zobrist pour lequel l’entreprise doit penser que «», qu’il est animé à la fois de bon sens, de bonne foi, de bonne volonté ou de bonne humeur.Dans le quotidien de l’entreprise libérée, la notion fondamentale estqui permet de gommer tout ou partie des habituelles strates hiérarchiques d’une organisation pour libérer le potentiel et la prise d’initiative des collaborateurs. La responsabilisation individuelle doit servir le collectif. La transparence de l’information doit être quotidienne.Pour Jean-François Zobrist qui a dirigé la, l’ouvrier ou le salarié est la pierre angulaire de l’entreprise. C’est celui qui crée de la valeur ajoutée et qui doit être au centre des attentions du dirigeant. Zobrist a proposé l’idée de donner les moyens de leur autonomie aux salariés par le biais notamment d’outils de la qualité.Ces derniers sont des outils de maîtrise et non des outils de contrôle. L’entreprise libérée est aussi celle qui se libère de ce qui est inutile pour mieux se consacrer à un seul objectif, le client, lequel doit être aimé. «». C’est ce que François Piot s’efforce au quotidien de développer pour son groupe. «», «» précise François Piot. C’est sur ces bases que Prêt à Partir développe l’autonomie, la responsabilité et la confiance de ses salariés.L’entreprise libérée a permis également à François Piot de progresser professionnellement. Aujourd’hui, le patron lorrain affirme ne faire plus que du management, parfois encore un peu de gestion. Son activité de président a profondément évolué, grâce à des échanges avec d’autres chefs d’entreprises, des rencontres, des exemples (comme Pocheco, le fabricant d’enveloppes et de sachets écologiques) et aussi des lectures, dont celles de Zobrist mais également des livres consacrés à la RSE ou à la prospective.C’est notamment en s’intéressant aux futurs possibles que François Piot a appuyé la réflexion qui lui a permis de diversifier l’activité de l’entreprise, en rapprochant par exemple les énergies renouvelables, le transport de voyageurs et le tourisme, des secteurs intimement liés.