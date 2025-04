François Piot : la reprise d'Univairmer "fera date dans le métier" [ABO]

TourMaG - Quelles vont être les prochaines étapes ? Tous les repreneurs ne sont pas habitués à reprendre autant de monde.



François Piot : L'entraide entre les entrepreneurs est très forte.



Nous sommes en contact permanent les uns avec les autres, pour échanger des infos et nous donner des coups de main. Nous faisons face aux mêmes problématiques : remettre les agences en route, rencontrer les équipes, récupérer les dossiers RH.



A l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore eu le jugement écrit, donc nous partons du principe qu'à partir du 1er avril nous prenons possession des agences.



La priorité sera donc de rencontrer les équipes : nous organisons une réunion à Bourg-en-Bresse ce mercredi 2 avril. Elle réunira tous les salariés et les coachs concernés par l'offre de Prêt à Partir.



Nous allons pouvoir échanger avec les nouvelles équipes, les rassurer et répondre à leurs très nombreuses questions.



Les fournisseurs sont déjà au courant des agences reprises et de l'affectation de chacun des repreneurs. L'idée est de reprendre les ventes dès que possible.



TourMaG - Vous avez repris de nombreuses sociétés dans votre carrière. Cette faillite est-elle différente des autres ?



François Piot : Oui, la procédure a été particulière, pour le meilleur et pour le pire.



Le point positif est que la procédure a été ultra rapide, des sociétés ont déposé le bilan le 27 février et ont été reprises le 1er avril, ce temps de latence très réduit est une bonne chose. En tant qu'habitué des procédures au tribunal, je n'ai jamais connu un tel délai.



Le corolaire de cela est qu'il a fallu tout faire au pas de charge, par conséquent nous sommes moins sécurisés par rapport aux bailleurs et aux créanciers. Ils n'ont pas été convoqués, ni listés.



Nous n'avons aucun inventaire, nous ne savons même pas s'il y aura des ordinateurs ou du mobilier partout. Nous faisons face à plein d'inconnues. Nous allons devoir faire un point, mais surtout rassurer les équipes.



De toute façon, pour les ventes, nous ne sommes pas à quelques jours près, ça peut attendre, le plus important reste l'humain.



TourMaG - D'ailleurs, dans quel état se trouvent les troupes ? Les derniers mois ont été terriblement éprouvants pour les équipes d'Univairmer...



François Piot : Ils ont été très durs pour les équipes, qui ont vécu un 2e Covid.



La direction a très peu communiqué durant les évènements et pas toujours de façon très transparente. Cette épreuve a laissé des traces et créé un sentiment de méfiance. Nous allons devoir leur redonner confiance.



Le plus dur est derrière eux. Les emplacements sont bons, les équipes excellentes, cela va prendre du temps, mais ça va marcher.