Sulema : Jean-Charles Martin (dé)pose ses valises ! (Vidéo)

Le sourire, c'est une chose, la positivité c'est une autre chose, mais l'épreuve est là pour tout le monde.J'ai eu un soutien de l'usine de Sulema vraiment énorme. Ils ne m'ont jamais laissé tomber.Cette transmission de travail en famille, je suis content aujourd'hui de pouvoir la transmettre à Christophe Mabit. Un autre Jean-Charles. (rires) Quand l'usine s'est occupée des recrutements, ils ont fait leur choix de candidat et j'avais en gros le dernier mot.Et je sentais en Christophe, un vrai professionnel. C'est vrai que c'est un grand commercial, mais il a ce côté convivial, ce côté humain, ce côté "je travaille sérieusement mais sans me prendre la tête". Et je me suis vu plus jeune et je sais qu'il va continuer à travailler dans cet état d'esprit.Des projets familiaux. J'ai trois enfants, Maryse ma compagne a deux filles de son côté. D'un jour à l'autre, nous allons être grands-parents pour la cinquième fois. Je souhaite profiter de la famille, voyager beaucoup parce que quand on travaille 20 ans dans le tourisme, on attrape ce virus du voyage et, bien sûr, je le redis beaucoup, de projets familiaux.