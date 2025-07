ATR : Jean-Christophe Guérin succède à Antoine Richard

Acteur historique du réseau, engagé depuis ses débuts dans les démarches de tourisme responsable, il incarne à la fois la continuité et l’ouverture vers de nouveaux horizons

Le 1er août 2025, Antoine Richard, co-fondateur de Double Sens quittera l'entrprise mais également son mandat de Président d'ATR. Il occupait ce dernier poste depuis mai 2022. Jean-Chritophe Guérin , Président du groupe Les compagnies du Voyage qui regroupe les marques Vie Sauvage, Fika Voyages et Aventure & Volcans lui succèdera à ce poste" indique ATR dans un post Linkedin.Jean-Chritophe Guérin pourra s’appuyer sur un nouveau bureau paritaire composé de : Agnès Decramer (KOOB.tech), Estelle Verdier-Watine (Decathlon Travel), Delphine Camara (ARTS ET VIE - Voyages culturels), Michael BRUGEAS (Eole Loisirs) et Jeremy Grasset (Shanti Travel).