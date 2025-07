Antoine Richard quitte la direction de Double Sens

Je pars avec énormément de gratitude pour tout ce que cette aventure m’a apporté. Double Sens est entre de très bonnes mains. Je sais que Corinne portera cette belle mission avec conviction, exigence et humanité.

Pour ma part, je suis fière de prendre la suite d’Antoine, dont l’engagement sincère, la vision pionnière et l’humanité ont fait de Double Sens une référence du tourisme responsable. Il a bâti une entreprise à impact, ancrée dans le réel, où chaque voyage a du sens avec l’impact à destination toujours au premier plan, bien au-delà du seul plaisir des voyageurs. Je m’inscris pleinement dans cette continuité et porterai avec conviction les valeurs fondatrices de Double Sens, avec l’ambition d’accélérer son développement, de renforcer notre impact sur le terrain et de faire rayonner notre action. Nous allons poursuivre cette mission avec exigence et enthousiasme.

Antoine Richard co-fondateur de Double Sens quittera la direction de l'entreprise le 1er août 2025. Racheté en 2023 par FairMoove , il passera le relais à Corinne Louison, Co-fondatrice de FairMoove et Directrice du pôle Travel.» a déclaré Antoine Richard » explique Corinne Louison.