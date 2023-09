FairMoove lève 5,5 M€ pour acquérir Betterfly Tourism et Double Sens

"le seul acteur habilité à délivrer une étiquette environnementale aux hôteliers de France, qui sera obligatoire à partir de 2026."

L’intégration à FairMoove est un véritable accélérateur pour Betterfly Tourism. Nous allons pouvoir diffuser plus largement l’affichage environnemental en France et à l’international et accélérer l’engagement de tout l’éco-système touristique par nos accompagnements. De nombreuses synergies sont à prévoir avec FairMoove et Double Sens, on s’en réjouit vivement !"

Après le rachat d’ Auxigène en juin dernier, FairMoove lève 5,5 millions d’euros pour financer l’acquisition de deux acteurs du secteur du tourisme responsable.L'agence fondée il y a 2 ans par Corinne Louison, Arthur Courtinat et Jean-Pierre Nadir rachète ainsi, qui accompagne les professionnels du tourisme dans leur transition écologique. Le communiqué de presse souligne qu'il estdéclare Hubert Vendeville , fondateur de Betterfly Tourism (CEO et fondateur).