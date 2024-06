A Tree for You et FairMoove unis pour le tourisme durable

Le projet de restauration de la forêt tropicale au Mexique dans la réserve de Selva el Ocote

Le projet “Lac” au Togo avec la plantation durable d’arbres dans 10 villages et la mise en place de pratiques horticoles

Le projet en faveur de l’agroforesterie dans 10 villages de la vallée du fleuve Zio pour améliorer les revenus agricoles

En créant FairMoove nous avions pour objectif de réinventer le tourisme de demain, pour des voyages positifs, respectueux de la planète et ses habitants. Cela passe par plusieurs leviers : au-delà d’une offre plus éthique et de la réduction de l’empreinte carbone, c’est notre devoir d’améliorer notre impact social à destination, par exemple en soutenant des projets en faveur des populations locales ! Les professionnels du voyage ont une vraie responsabilité pour que le tourisme soient plus vertueux. C’est pour cela que nous sommes fiers de nous associer aux équipes d’A Tree For You, et de soutenir leurs projets

Aujourd’hui, nous n’avons pas encore toutes les solutions pour voyager sans impact sur l’environnement. Pour autant, il est important d’agir sans attendre afin de contribuer à capter le carbone et de stopper la perte de la biodiversité. Il est apparu intéressant à A Tree for You de s’associer à un voyagiste engagé comme FairMoove. Ce partenariat va dans ce sens en permettant de soutenir et de faire connaître nos projets, qui renforcent les communautés locales en les aidant à développer des activités agricoles respectueuses de l’environnement

Trois projets de plantations ont ainsi été soutenus à ce jour par FairMoove et ses clients :» souligne Jean Pierre Nadir », ajouteÀ la fin de l'année 2023, A Tree for You comptait, avec plus de 29 000 bénéficiaires et. À la fin de la réalisation de tous les projets en cours, ce chiffre atteindra