Réservations, carnet de voyage, assistant virtuel : où en sont les projets IA des EDV ? [ABO]

La deuxième brique du projet IA concerne la dématérialisation du carnet de voyage.



L'outil, qui se présente comme une application mobile, est connecté à Amadeus et CMS AerTicket et permet de gérer toutes les phases du voyage : avant, pendant et après.



« L’objectif est simple : dès qu’un itinéraire est créé pour un voyageur, il suffit d’appuyer sur un bouton dans le GDS et d’indiquer l’adresse e-mail liée à son compte. L’itinéraire est alors automatiquement transmis dans son application dédiée.



Cela crée un lien supplémentaire entre l’agence et le client, permettant un échange plus fluide et l’ajout de services personnalisés autour de l’itinéraire. Les agences auront la possibilité de faire de l'upsell pendant le séjour.



On peut aussi, par exemple, intégrer des devis, gérer leur acceptation, procéder au paiement d’un acompte ou du solde : autant d’éléments qui prennent habituellement du temps aux agents. Cela représente donc un réel gain de productivité. Il est aussi possible d’ajouter des cartes d’embarquement ou encore des messages autour de l’assurance, notamment si le voyageur n’en a pas encore souscrit, afin de lui rappeler son importance, y compris pendant le séjour », développe Cyril Guiraud.



D'autres développements sont en cours avec d'autres partenaires, tels que MB3M sur la partie devis.



L'application comprendra également un espace personnel, le descriptif de l'itinéraire au jour le jour, un système de géolocalisation ainsi que tous les contacts utiles.



Après le voyage, le système pourra envoyer un formulaire de satisfaction. Le client pourra également garder l’accès aux souvenirs (photos ou fichiers) et au téléchargement de la facture.



Ce carnet de voyage personnalisé pourra intégrer également un assistant IA (en option).