Cediv : premier réseau à intégrer l’IA !

Fruit d’une « collaboration à trois têtes » (le Cediv, FCB.ai et Orchestra), cet assistant a vocation bien sûr à se développer. Mais il est déjà à même de répondre à certaines questions que se pose la profession dans son travail au quotidien.



L’hôtel propose-t-il des locations de voiture, comment répondre à un client qui me propose des tarifs trouvés sur Internet, quelle est la meilleure attitude face à un client agressif ? Cediv’IA pourra nourrir bien des argumentaires pour aider les agents de voyages dans leur activité.



Les plus réticents estiment que Chat GPT peut déjà effectuer ce travail, mais il faut qu’ils sachent que « l’on est en train de passer progressivement d’une base de données ouverte à une base de données propriétaire ». Autrement dit un outil qui s’affine et qui va correspondre parfaitement à un secteur d’activité.