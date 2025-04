Guide touristique, concierge ou commercial : Kaviar Tech dévoile ARAI, son agent IA

À peine lancé, ARAI compte déjà un premier client dans le secteur : l’Office du tourisme de la Riviera des Îles de Guadeloupe, avec une mise en service prévue en juin 2025.



« L’agent conversationnel sera disponible dans l'application de l'OT et aussi visible via des QR codes qui permettront aux touristes d’obtenir des renseignements, à l'aéroport par exemple ou dans des abribus. Différentes animations et expressions ont été programmées en fonction de ce qu'il dira », indique Michel Ruiz.



En back office, le client a la possibilité de customiser son agent conversationnel, et surtout d’alimenter ses connaissances en intégrant des documents informatifs, des URL, des textes, etc. Un système de prompts permet aussi et avant tout à Kaviar Tech de définir l’agent conversationnel, qu'il soit un guide touristique, un formateur à la négociation commerciale ou bien un spécialiste en assurance. Le Groupe peut aussi paramétrer le LLM (grand modèle de langage) en fonction des souhaits du client, mais par défaut, il utilise GPT-4o.



L’autre intérêt d’ARAI, c’est bien sûr toute la data qu’il va récolter pour son propriétaire. « C’est exactement comme dans les call centers : nous demandons à l’utilisateur s’il accepte que la conversation soit enregistrée au moment où il va scanner le QR Code », explique Michel Ruiz.



A la différence que « 70% des informations traitées par notre cerveau passent par la vue. Notre cerveau est programmé pour ça : réagir à un visage, une voix, une posture , poursuit Michel Ruiz.



Avec l'agent conversationnel, un déclenchement émotionnel s’opère qui fait que l’utilisateur va tout de suite raconter beaucoup plus de choses, échanger et donner beaucoup plus de data. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous ».



Les clients, eux, peuvent ensuite choisir d’exporter toutes ces conversations enregistrées, soit sous forme de résumé/synthèse, soit en éditant toute la transcription (en version texte et/ou audio).



Objectif pour le professionnel : pouvoir améliorer ses services en fonction des retours clients et, suivant les cas, procéder à des corrections ou des changements.