L'agence de voyages immersive, kézako ? 🔑

Pour le CEO de Kaviar, ce nouvel outil doit permettre d'améliorer le taux de conversion, mais aussi l'engagement client, notamment parce que l’échange en direct permet de recueillir les impressions et les feedbacks des clients de façon instantanée, et donc d'améliorer la solution et de fidéliser les utilisateurs.



« C'est différent d'un site d'e-commerce classique , insiste-t-il. Sur un site d'e-commerce, le client va trouver des milliers de produits et il sera comme devant Netflix le soir quand il veut choisir un programme. Il va passer une heure devant et, au bout d'un moment, il va abandonner, il va partir ».



Le concept d'agence de voyages immersive pourrait séduire des agences de voyages ou des tour-opérateurs qui revendent en B2C. Si, pour l'heure, il n'a pas encore été déployé dans le travel, il va être décliné dans les secteurs de la recherche d'emploi et des assurances.



« Chez Kaviar, depuis 6 ans, on fait de la R&D parce qu'on aime ça, et on est un peu à l'inverse des autres, c'est-à-dire qu'on fabrique des produits alors qu'on n'a pas forcément de clients. Pourquoi ? Parce qu'il faut des boîtes comme nous pour faire des trucs de fou, » a lancé Michel Ruiz devant les Pionniers. Des trucs de fou qui seront bientôt réalité...