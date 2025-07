Cunard : forte hausse de ses réservations au lancement du programme 2027

Les suites Queens Grill et Princess Grill enregistrent une hausse de plus de 100 % des réservations, témoignant d’un intérêt croissant pour l’offre haut de gamme de Cunard. Les Princess Grill offrent un confort feutré, une salle de bain en marbre (hors Queen Anne), un choix d’oreillers, un bouquet de fleurs fraîches, et la possibilité de prendre ses repas en suite ou sur le balcon. Les passagers bénéficient d’une table attitrée au restaurant Princess Grill, de l’accès au Grills Lounge et à une terrasse privée.



Les Queens Grill proposent des volumes plus généreux, des balcons spacieux (sauf Q3 sur Queen Mary 2), un mini-bar garni de deux bouteilles d’alcool au choix, et un service de majordome. Le dîner peut être pris dans la suite ou au restaurant Queens Grill, selon les préférences. Les suites Grill partagent également plusieurs privilèges : embarquement et débarquement prioritaires, Tea-Time quotidien, terrasse privée avec chaises longues, et conciergerie dédiée.



Ces services incarnent une vision du luxe fondée sur le confort, l’intimité et l’attention aux moindres détails. Cunard qualifie ces espaces d’exception comme une « expérience maritime d’exception » offrant un équilibre entre détente à bord et exploration des destinations. L’attrait des suites Grill, combiné à une offre de croisières enrichie, conforte la stratégie de la compagnie pour 2027.