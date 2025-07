Promethea Voyages, réceptif en Géorgie

Promethea Voyages est une agence francophone basée en Géorgien à Tbilissi, à taille humaine, et capable de d'offrir un accompagnement personnalisé. Agence spécialisée dans les parcours sur-mesure, Promethea Voyages se fixe l’objectif de présenter non seulement la Géorgie, mais les deux autres pays du Caucase - l’Arménie et l’Azerbaïdjan sûr sous toutes ses coutures ! le nom de Promethea Voyages est lié au mythe de Prométhée enchaîné dans le Caucase.



Située a la croisée de l’Asie et de l’Europe, la beauté de la Géorgie s’ouvrent aux voyageurs à la recherche de nouvelles espaces et d’une culture aussi surprenante qu’ancienne. Des rives de la Mer Noire aux pics abrupts du Caucase, des riches vignobles de l’Est du pays, aux terres semi désertiques, les beautés naturelles de la Géorgie et son extraordinaire diversité biologiques et climatique rendent chaque visite un évènement unique.

Rédigé par DestiMaG le Vendredi 11 Juillet 2025

