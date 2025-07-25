IHG Hotels & Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde

IHG Hotels & Resorts franchit un cap historique en dépassant le million de chambres disponible - Depositphotos @rclassenlayouts
IHG Hotels & Resorts vient d’annoncer avoir dépassé le million de chambres disponibles à travers le monde.
Présent dans plus de 100 pays avec 20 marques, le groupe a su conjuguer expansion internationale et diversité d’offres, allant de l’hôtellerie de luxe aux établissements familiaux et urbains.
Cette croissance est soutenue par un secteur du voyage en pleine reprise et par le programme de fidélité IHG One Rewards, l’un des plus grands au monde.
Le groupe ouvre chaque année des centaines de nouveaux hôtels et a doublé son portefeuille de marques au cours de la dernière décennie.
"Atteindre le million de chambres reflète la confiance profonde que nos clients, propriétaires et investisseurs accordent à IHG et à nos marques", déclare Elie Maalouf, PDG d’IHG Hotels & Resorts.
Il souligne également l’importance des équipes dans la création de souvenirs pour les voyageurs, qu’il s’agisse de voyages d’affaires, de mariages, de réunions de famille ou de moments diplomatiques.
IHG Hotels & Resorts : des performances record au premier semestre 2025
Le groupe a enregistré un nombre d’ouvertures inédit au premier semestre 2025, avec notamment 4 000 hôtels aux États-Unis et le lancement de son 800ᵉ hôtel en Chine continentale, alors que le groupe fête ses 50 ans dans la région.
La zone EMEAA (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie) connaît également des niveaux record d’ouvertures et de signatures.
Pour l’avenir, IHG dispose d’un solide programme de développement avec plus de 2 200 hôtels en préparation, renforçant sa présence sur les marchés à forte croissance.
Des hôtels récents qui illustrent l’expansion mondiale
Parmi les récentes inaugurations figurent le Kimpton Mas Olas Resort & Spa au Mexique, situé à Todos Santos, au nord de Los Cabos, cet hôtel de 103 chambres et 12 villas propose un cadre côtier immersif avec spa de 2 300 m² et trois restaurants.
Le Holiday Inn Kyoto Gojo au Japon, marquant le retour de la marque à Kyoto, cet établissement de 183 chambres dispose d’un bain public japonais, d’une salle de sport, d’un café, d’un bar et du programme Holiday Inn Kids Stay and Eat for Free.
Le voco Malta, situé à St. Julian's, il offre une retraite urbaine élégante avec restaurant, piscine sur le toit et spa, tout en respectant des pratiques durables.
Et l’Hôtel Indigo Hainan Clear Water Bay en Chine, avec ses 174 chambres qui mettent en valeur l’héritage maritime local, avec restaurant signature et expériences locales soigneusement sélectionnées pour découvrir l’esprit authentique de l’île.
