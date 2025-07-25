IHG Hotels & Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde

Atteindre le million de chambres reflète la confiance profonde que nos clients, propriétaires et investisseurs accordent à IHG et à nos marques

IHG Hotels & Resorts vient d’annoncer avoir dépassé ledisponibles à travers le monde.Présent dans plus de, le groupe a su conjuguer expansion internationale et diversité d’offres, allant de l’hôtellerie de luxe aux établissements familiaux et urbains.Cette croissance est soutenue paret par le programme de fidélité IHG One Rewards, l’un des plus grands au monde.Le groupe ouvre chaque annéeet a doublé son portefeuille de marques au cours de la dernière décennie.", déclare Elie Maalouf , PDG d’IHG Hotels & Resorts.Il souligne également l’dans la création de souvenirs pour les voyageurs, qu’il s’agisse de voyages d’affaires, de mariages, de réunions de famille ou de moments diplomatiques.