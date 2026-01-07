TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Douze compagnies de croisières attendues


Les 23 et 24 janvier 2026, de 10h à 18h, Cap Croisières Voyages organise, comme chaque année, le Salon de la Croisière et des Voyages à La Valette-du-Var.


Rédigé par le Jeudi 8 Janvier 2026

Cap Croisières Voyages mettra en avant son service exclusif de départ depuis le domicile - Illustration : Cap Croisières Voyages
Cap Croisières Voyages mettra en avant son service exclusif de départ depuis le domicile - Illustration : Cap Croisières Voyages
TAP Air Portugal
Pendant deux jours, les 23 et 24 janvier 2026, à l’occasion du salon de la croisière et des voyages organisé par Cap Croisières Voyages, les visiteurs pourront découvrir les catalogues 2026 des croisiéristes, rencontrer les représentants de grandes compagnies, bénéficier d’offres spéciales valables uniquement pendant le salon et participer à un jeu concours permettant de gagner une croisière.

Gratuit et ouvert à tous, l’événement se tiendra sur le parking de l’agence, à La Valette-du-Var, et réunira agences, compagnies et voyageurs autour des nouveautés croisières et séjours pour l’année 2026.

Des compagnies mais aussi des TO

Autres articles
Douze compagnies de croisière et de voyage seront là pour présenter leurs nouveautés et conseiller le public : Costa Croisières, MSC Croisières, CFC Croisières, Hurtigruten, Ponant, Explora Journeys, HX Expeditions, CroisiEurope, Voyamar, Turquoise TO, Star Clippers et Ciels du Monde.

L’offre couvrira un large éventail de destinations, de la Méditerranée aux Caraïbes, de l’Europe du Nord à l’Asie, en passant par l’Égypte, la Grèce, les Seychelles ou encore l’Antarctique, afin de répondre à tous les profils de voyageurs, des amateurs de détente aux familles multigénérationnelles, sans oublier les voyageurs en quête d’expériences thématiques.

Le salon sera également l’occasion de découvrir la nouvelle brochure Cap Croisières Voyages 2026, de profiter d’offres exclusives et de s’informer sur les croisières à thème proposées par l’agence, notamment la croisière anniversaire et la croisière karaoké.

Cap Croisières Voyages, plus de 25 ans d'expérience

Cap Croisières Voyages mettra en avant son service exclusif de départ depuis le domicile, inclus sur une sélection de croisières.

Un chauffeur prend en charge les voyageurs directement chez eux, les accompagne jusqu’au port ou à l’aéroport d’embarquement, puis assure le retour à l’issue du voyage, pour une expérience entièrement sereine.

L’ensemble des croisières concernées par ce service sera présenté durant l’événement.

Les visiteurs pourront rencontrer l’équipe de Cap Croisières Voyages - Lorella, Jennifer, Victoria, Seliha et Sandra - ainsi que les représentants des compagnies partenaires.

Implantée dans le Var depuis plus de 25 ans, l’agence a été récompensée par Costa Croisières lors des Protagonisti del Mare et est certifiée spécialiste de la destination Polynésie - Tahiti et ses îles.

Lu 182 fois

Tags : cap croisieres voyages, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 7 Janvier 2026 - 10:06 CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

Mercredi 7 Janvier 2026 - 07:34 MSC Croisières dans les starting-blocks pour 2026

Brand news CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
Les ventes de croisières en catamaran ? Une croissance de 20 %. Les vacances responsables...
Dernière heure

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Tempête Goretti : routes, TER et aéroports sous haute vigilance

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CLIMATS DU MONDE - Gestionnaire Transport H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CONTINENTS INSOLITES - Billettiste expérimenté H/F - CDI - ( Paris, Lyon, ou Bruxelles)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Le Routard intègre les activités de Civitatis

Le Routard intègre les activités de Civitatis
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)
AirMaG

AirMaG

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !
Transport

Transport

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite

AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima

Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias