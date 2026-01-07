Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Cap Croisières Voyages mettra en avant son service exclusif de départ depuis le domicile - Illustration : Cap Croisières Voyages
Pendant deux jours, les 23 et 24 janvier 2026, à l’occasion du salon de la croisière et des voyages organisé par Cap Croisières Voyages, les visiteurs pourront découvrir les catalogues 2026 des croisiéristes, rencontrer les représentants de grandes compagnies, bénéficier d’offres spéciales valables uniquement pendant le salon et participer à un jeu concours permettant de gagner une croisière.
Gratuit et ouvert à tous, l’événement se tiendra sur le parking de l’agence, à La Valette-du-Var, et réunira agences, compagnies et voyageurs autour des nouveautés croisières et séjours pour l’année 2026.
Gratuit et ouvert à tous, l’événement se tiendra sur le parking de l’agence, à La Valette-du-Var, et réunira agences, compagnies et voyageurs autour des nouveautés croisières et séjours pour l’année 2026.
Des compagnies mais aussi des TO
Douze compagnies de croisière et de voyage seront là pour présenter leurs nouveautés et conseiller le public : Costa Croisières, MSC Croisières, CFC Croisières, Hurtigruten, Ponant, Explora Journeys, HX Expeditions, CroisiEurope, Voyamar, Turquoise TO, Star Clippers et Ciels du Monde.
L’offre couvrira un large éventail de destinations, de la Méditerranée aux Caraïbes, de l’Europe du Nord à l’Asie, en passant par l’Égypte, la Grèce, les Seychelles ou encore l’Antarctique, afin de répondre à tous les profils de voyageurs, des amateurs de détente aux familles multigénérationnelles, sans oublier les voyageurs en quête d’expériences thématiques.
Le salon sera également l’occasion de découvrir la nouvelle brochure Cap Croisières Voyages 2026, de profiter d’offres exclusives et de s’informer sur les croisières à thème proposées par l’agence, notamment la croisière anniversaire et la croisière karaoké.
L’offre couvrira un large éventail de destinations, de la Méditerranée aux Caraïbes, de l’Europe du Nord à l’Asie, en passant par l’Égypte, la Grèce, les Seychelles ou encore l’Antarctique, afin de répondre à tous les profils de voyageurs, des amateurs de détente aux familles multigénérationnelles, sans oublier les voyageurs en quête d’expériences thématiques.
Le salon sera également l’occasion de découvrir la nouvelle brochure Cap Croisières Voyages 2026, de profiter d’offres exclusives et de s’informer sur les croisières à thème proposées par l’agence, notamment la croisière anniversaire et la croisière karaoké.
Cap Croisières Voyages, plus de 25 ans d'expérience
Cap Croisières Voyages mettra en avant son service exclusif de départ depuis le domicile, inclus sur une sélection de croisières.
Un chauffeur prend en charge les voyageurs directement chez eux, les accompagne jusqu’au port ou à l’aéroport d’embarquement, puis assure le retour à l’issue du voyage, pour une expérience entièrement sereine.
L’ensemble des croisières concernées par ce service sera présenté durant l’événement.
Les visiteurs pourront rencontrer l’équipe de Cap Croisières Voyages - Lorella, Jennifer, Victoria, Seliha et Sandra - ainsi que les représentants des compagnies partenaires.
Implantée dans le Var depuis plus de 25 ans, l’agence a été récompensée par Costa Croisières lors des Protagonisti del Mare et est certifiée spécialiste de la destination Polynésie - Tahiti et ses îles.
Un chauffeur prend en charge les voyageurs directement chez eux, les accompagne jusqu’au port ou à l’aéroport d’embarquement, puis assure le retour à l’issue du voyage, pour une expérience entièrement sereine.
L’ensemble des croisières concernées par ce service sera présenté durant l’événement.
Les visiteurs pourront rencontrer l’équipe de Cap Croisières Voyages - Lorella, Jennifer, Victoria, Seliha et Sandra - ainsi que les représentants des compagnies partenaires.
Implantée dans le Var depuis plus de 25 ans, l’agence a été récompensée par Costa Croisières lors des Protagonisti del Mare et est certifiée spécialiste de la destination Polynésie - Tahiti et ses îles.