Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Douze compagnies de croisière et de voyage seront là pour présenter leurs nouveautés et conseiller le public : Costa Croisières, MSC Croisières, CFC Croisières, Hurtigruten, Ponant, Explora Journeys, HX Expeditions, CroisiEurope, Voyamar, Turquoise TO, Star Clippers et Ciels du Monde.



L’offre couvrira un large éventail de destinations, de la Méditerranée aux Caraïbes, de l’Europe du Nord à l’Asie, en passant par l’Égypte, la Grèce, les Seychelles ou encore l’Antarctique, afin de répondre à tous les profils de voyageurs, des amateurs de détente aux familles multigénérationnelles, sans oublier les voyageurs en quête d’expériences thématiques.



Le salon sera également l’occasion de découvrir la nouvelle brochure Cap Croisières Voyages 2026, de profiter d’offres exclusives et de s’informer sur les croisières à thème proposées par l’agence, notamment la croisière anniversaire et la croisière karaoké.