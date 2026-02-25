MSC Croisières propulse le divertissement à l’ère des robots

MSC Croisières expérimente la présence de chiens robots et de robots humanoïdes à bord des MSC Bellissima et Magnifica - Photo : MSC Croisières
MSC Croisières dévoile un programme de divertissement 2026 placé sous le signe de l’innovation et de l’expérience intergénérationnelle.
La grande annonce concerne l’expérimentation de chiens robots et de robots humanoïdes développés par Unitree Robotics.
Déjà testés à bord de MSC Bellissima en Asie, ces dispositifs seront également proposés sur MSC Magnifica lors d’un segment du Tour du Monde 2026.
Parades thématiques, ateliers ludiques autour de la robotique et apparitions lors des soirées familiales doivent renforcer la dimension immersive de l’expérience à bord.
Un partenariat renforcé avec LEGO
Les spectacles emblématiques évoluent également, à commencer par la "70s Party" revisitée sur toute la flotte.
De nouvelles productions seront lancées sur plusieurs navires, tandis que les duels de pianos et un spectacle American Country Band enrichiront la programmation de MSC Seascape.
Deux nouveaux jeux-spectacles, Chart Toppers et Quiz O’clock : The Battle, viendront compléter l’offre.
La compagnie renforce en parallèle ses partenariats avec LEGO, dont la parade sera étendue à quatorze navires, et fait évoluer MasterChef at Sea avec des formats dédiés à chaque tranche d’âge.
Le programme de coachs sportifs et créatifs sera déployé sur 15 navires, tandis qu’Ocean Day, initiative éducative de la Fondation MSC, sera progressivement introduit dans toute la flotte.
