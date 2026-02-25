TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

MSC Croisières propulse le divertissement à l’ère des robots

IA, jeux-spectacles et expériences immersives au cœur de la stratégie 2026


MSC Croisières promet une offre de divertissements repensée sur l’ensemble de sa flotte en 2026, mêlant soirées festives, productions live revisitées, jeux-spectacles originaux et nouveautés technologiques.


Rédigé par le Mercredi 25 Février 2026 à 11:55

MSC Croisières expérimente la présence de chiens robots et de robots humanoïdes à bord des MSC Bellissima et Magnifica - Photo : MSC Croisières
MSC Croisières expérimente la présence de chiens robots et de robots humanoïdes à bord des MSC Bellissima et Magnifica - Photo : MSC Croisières
Hurtigruten
MSC Croisières dévoile un programme de divertissement 2026 placé sous le signe de l’innovation et de l’expérience intergénérationnelle.

La grande annonce concerne l’expérimentation de chiens robots et de robots humanoïdes développés par Unitree Robotics.

Déjà testés à bord de MSC Bellissima en Asie, ces dispositifs seront également proposés sur MSC Magnifica lors d’un segment du Tour du Monde 2026.

Parades thématiques, ateliers ludiques autour de la robotique et apparitions lors des soirées familiales doivent renforcer la dimension immersive de l’expérience à bord.

Un partenariat renforcé avec LEGO

Autres articles
Les spectacles emblématiques évoluent également, à commencer par la "70s Party" revisitée sur toute la flotte.

De nouvelles productions seront lancées sur plusieurs navires, tandis que les duels de pianos et un spectacle American Country Band enrichiront la programmation de MSC Seascape.

Deux nouveaux jeux-spectacles, Chart Toppers et Quiz O’clock : The Battle, viendront compléter l’offre.

La compagnie renforce en parallèle ses partenariats avec LEGO, dont la parade sera étendue à quatorze navires, et fait évoluer MasterChef at Sea avec des formats dédiés à chaque tranche d’âge.

Le programme de coachs sportifs et créatifs sera déployé sur 15 navires, tandis qu’Ocean Day, initiative éducative de la Fondation MSC, sera progressivement introduit dans toute la flotte.

Lire aussi : MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026

Lu 210 fois

Tags : croisieres, msc
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été
Des paysages ensoleillés aux villes chargées d’histoire, la Méditerranée réunit tout ce que...
Dernière heure

Sky express inaugure sa liaison Lyon - Athènes

MSC Croisières propulse le divertissement à l’ère des robots

Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

L’Hôtel Molitor recrute 54 saisonniers pour la saison 2026

Afrique du Sud : Shamwari Private Game Reserve passe sous la direction de Kerzner International

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !

Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !
AirMaG

AirMaG

Sky express inaugure sa liaison Lyon - Athènes

Sky express inaugure sa liaison Lyon - Athènes
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Afrique du Sud : Shamwari Private Game Reserve passe sous la direction de Kerzner International

Afrique du Sud : Shamwari Private Game Reserve passe sous la direction de Kerzner International
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières propulse le divertissement à l’ère des robots

MSC Croisières propulse le divertissement à l’ère des robots
TravelJobs

Emploi & Formation

L’Hôtel Molitor recrute 54 saisonniers pour la saison 2026

L’Hôtel Molitor recrute 54 saisonniers pour la saison 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias