La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

Les voyageurs ont particulièrement plébiscité des destinations comme Bordeaux, la région lyonnaise, Lille, Nantes et Rennes.



Pour mieux desservir les stations, la SNCF a prévu 850 TGV InOui sur les cinq week-ends des vacances scolaires.



La fréquentation vers les Alpes progresse de +4%, portée par le renforcement de l’offre par rapport à 2025 et par la réouverture de la ligne de la Maurienne.



Au total, plus de 450 000 clients voyageront sur l’ensemble de la période. Près de 38% de places supplémentaires sont ainsi proposées.



Pour gérer l’afflux, les effectifs en gare sont parfois multipliés par cinq