La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

SNCF Voyageurs annonce avoir vendu 10 millions de billets


C’est un record qui en dit long sur l’évolution des habitudes des voyageurs français. La SNCF annonce avoir atteint un niveau historique de ventes pour les vacances de février 2026, avec 10 millions de billets écoulés (+1% par rapport à février 2025). La fréquentation vers les Alpes est, elle, en progression de +4%.


Vendredi 20 Février 2026

Même en hiver, la SNCF enchaîne les records.

Pour les vacances de février 2026, jamais autant de clients n’avaient choisi le train, selon le dernier communiqué de presse de SNCF Voyageurs. Au total, 10 millions de billets ont été vendus pour cette période, soit +1% par rapport à 2025.

Pour répondre à la demande, le parc a été fortement mobilisé : sur le mois, 21 500 TGV et 2 600 Intercités circuleront. Sur ce seul week-end, alors que trois zones sont en congés, 1,3 million de clients sont attendus.

SNCF : 850 TGV pour desservir les stations

Les voyageurs ont particulièrement plébiscité des destinations comme Bordeaux, la région lyonnaise, Lille, Nantes et Rennes.

Pour mieux desservir les stations, la SNCF a prévu 850 TGV InOui sur les cinq week-ends des vacances scolaires.

La fréquentation vers les Alpes progresse de +4%, portée par le renforcement de l’offre par rapport à 2025 et par la réouverture de la ligne de la Maurienne.

Au total, plus de 450 000 clients voyageront sur l’ensemble de la période. Près de 38% de places supplémentaires sont ainsi proposées.

Pour gérer l’afflux, les effectifs en gare sont parfois multipliés par cinq

