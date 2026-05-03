Polynésie : Air Tahiti va lancer des vols "100% Classe Affaires"

TourMaG - Air Tahiti fête cette année ses 68 ans. Où en est votre compagnie ?
Edouard Wong Fat : Air Tahiti est une société privée qui dispose d'une flotte composée de 12 appareils : 10 ATR 72-600 et 2 ATR 42-600. Et, avec 1600 employés, elle est le premier employeur local privé
Sa vocation première est de relier entre elles, par voie aérienne, les îles de Polynésie française : nous opérons en moyenne 120 vols par jour (et jusqu'à 200 en haute saison) et desservons 47 de ces îles depuis Tahiti, reliant ainsi plus de 90 % de leur population.
Nous desservons, en sus, toujours depuis Tahiti, Rarotonga, la capitale de la plus grande des îles Cook (État en libre-association avec la Nouvelle-Zélande, NDLR).
Edouard Wong Fat : Air Tahiti est une société privée qui dispose d'une flotte composée de 12 appareils : 10 ATR 72-600 et 2 ATR 42-600. Et, avec 1600 employés, elle est le premier employeur local privé
Sa vocation première est de relier entre elles, par voie aérienne, les îles de Polynésie française : nous opérons en moyenne 120 vols par jour (et jusqu'à 200 en haute saison) et desservons 47 de ces îles depuis Tahiti, reliant ainsi plus de 90 % de leur population.
Nous desservons, en sus, toujours depuis Tahiti, Rarotonga, la capitale de la plus grande des îles Cook (État en libre-association avec la Nouvelle-Zélande, NDLR).
"Un équilibre financier difficile à trouver"
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TourMaG - Reliez-vous toutes ces îles avec des vols directs opérés depuis l'aéroport de Tahiti-Faa’a ?
Edouard Wong Fat : La plupart des dessertes que nous réalisons sont des rotations inter-îles. C'est une question de rentabilité car notre marché est étroit.
Certes, notre réseau couvre une surface vaste comme l’Europe (5 500 000 km2) et les îles les plus éloignées de Tahiti -Nuku Hiva et Hiva Oa, dans l'archipel des Marquises, et Mangareva dans l’archipel des Gambie- sont tout de même à quelque 3h30 de vol de Tahiti. Cependant, l'ensemble des îles de la Polynésie française compte seulement 300 000 habitants, auxquels s'ajoutent quelque 280 000 touristes.
Sur ce marché très étroit, trouver un équilibre financier est difficile. C'est d'autant plus difficile que, sans pour autant recevoir un soutien financier du "Pays" (La Polynésie française est « pays d'outre-mer » français non autonome. NDLR) pour exploiter les lignes déficitaires, Air Tahiti assure des missions de service public. Ainsi, les trois Beechcraft de la compagnie réalisent des évacuations sanitaires d'urgence.
Pour satisfaire des demandes ponctuelles et spécifiques, notre compagnie propose également l’affrètement de ses appareils pour le transport de personnes ou de marchandises (huîtres perlières, produits agricoles, etc.), quitte à reconfigurer certains de ses ATR en version cargo.
En outre, il existe, sur ce marché étroit, un second opérateur (Air Moana, NDLR) qui, de surcroît, reçoit des aides publiques qui sont contraires aux règles de la concurrence. Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde ! Nous avons d'ailleurs lancé une procédure pour faire annuler ces aides.
Edouard Wong Fat : La plupart des dessertes que nous réalisons sont des rotations inter-îles. C'est une question de rentabilité car notre marché est étroit.
Certes, notre réseau couvre une surface vaste comme l’Europe (5 500 000 km2) et les îles les plus éloignées de Tahiti -Nuku Hiva et Hiva Oa, dans l'archipel des Marquises, et Mangareva dans l’archipel des Gambie- sont tout de même à quelque 3h30 de vol de Tahiti. Cependant, l'ensemble des îles de la Polynésie française compte seulement 300 000 habitants, auxquels s'ajoutent quelque 280 000 touristes.
Sur ce marché très étroit, trouver un équilibre financier est difficile. C'est d'autant plus difficile que, sans pour autant recevoir un soutien financier du "Pays" (La Polynésie française est « pays d'outre-mer » français non autonome. NDLR) pour exploiter les lignes déficitaires, Air Tahiti assure des missions de service public. Ainsi, les trois Beechcraft de la compagnie réalisent des évacuations sanitaires d'urgence.
Pour satisfaire des demandes ponctuelles et spécifiques, notre compagnie propose également l’affrètement de ses appareils pour le transport de personnes ou de marchandises (huîtres perlières, produits agricoles, etc.), quitte à reconfigurer certains de ses ATR en version cargo.
En outre, il existe, sur ce marché étroit, un second opérateur (Air Moana, NDLR) qui, de surcroît, reçoit des aides publiques qui sont contraires aux règles de la concurrence. Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde ! Nous avons d'ailleurs lancé une procédure pour faire annuler ces aides.
Le lourd impact de l'envolée du prix du kérosène
Les motifs peints sur les avions sont inspirés par la culture polynésienne © Sadry Ghacir/ Air Tahiti
TourMaG - Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les prix du kérosène ont considérablement grimpé. Quel est l'impact sur Air Tahiti ?
Edouard Wong Fat : Pour Air Tahiti, la hausse du kérosène représentera un surcoût de 6 millions d'euros sur l'année 2026.
L'augmentation de 5 % du prix des billets que nous avons dû annoncer, ne suffira pas à compenser ces surcoûts de carburants. Cependant, pour l'instant, contrairement à d'autres compagnies internationales, nous n'avons pas pris la décision d'annuler des vols.
Cette envolée des prix du kérosène intervient dans un contexte difficile. Depuis 2023, l'ensemble des compagnies polynésiennes perdent de l'argent, y compris Air Tahiti.
Edouard Wong Fat : Pour Air Tahiti, la hausse du kérosène représentera un surcoût de 6 millions d'euros sur l'année 2026.
L'augmentation de 5 % du prix des billets que nous avons dû annoncer, ne suffira pas à compenser ces surcoûts de carburants. Cependant, pour l'instant, contrairement à d'autres compagnies internationales, nous n'avons pas pris la décision d'annuler des vols.
Cette envolée des prix du kérosène intervient dans un contexte difficile. Depuis 2023, l'ensemble des compagnies polynésiennes perdent de l'argent, y compris Air Tahiti.
"Notre solidité n'est pas remise en cause"
TourMaG - Pensez-vous réussir à faire face ?
Edouard Wong Fat : Par chance, Air Tahiti a des fonds propres importants. Et aussi des actifs immobiliers ainsi qu'une flotte qui nous appartiennent. Notre solidité n'est donc pas remise en cause.
Par ailleurs, notre compagnie s’est diversifiée. Air Tahiti assure l’assistance des compagnies aériennes internationales qui desservent l’aéroport de Tahiti-Faa’a, en réalisant notamment pour leur compte l'enregistrement et l’embarquement des passagers et de leurs bagages, la mise à bord des gros porteurs du catering, le nettoyage des cabines, l'assistance des gros porteurs en piste, la manutention et la gestion du fret international.
D’autre part, du fait de son isolement géographique, Air Tahiti a été amenée à assurer elle-même la maintenance de ses aéronefs. Son Centre Technique, situé sur la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, dispose d'un gros stock de pièces et a acquis, au fil des ans, une compétence reconnue par le constructeur ATR et par les autres compagnies de la région.
Son équipe de 110 techniciens qualifiés maîtrise désormais toute la chaîne des métiers nécessaires pour réaliser d'importantes opérations de maintenance sur les ATR d'autres compagnies du Pacifique.
A l’avenir, avec le soutien de l’Etat français et du gouvernement de la Polynésie française, il offrira un lieu de formation expert pour les jeunes Polynésiens souhaitant accéder aux filières de la maintenance aéronautique.
Edouard Wong Fat : Par chance, Air Tahiti a des fonds propres importants. Et aussi des actifs immobiliers ainsi qu'une flotte qui nous appartiennent. Notre solidité n'est donc pas remise en cause.
Par ailleurs, notre compagnie s’est diversifiée. Air Tahiti assure l’assistance des compagnies aériennes internationales qui desservent l’aéroport de Tahiti-Faa’a, en réalisant notamment pour leur compte l'enregistrement et l’embarquement des passagers et de leurs bagages, la mise à bord des gros porteurs du catering, le nettoyage des cabines, l'assistance des gros porteurs en piste, la manutention et la gestion du fret international.
D’autre part, du fait de son isolement géographique, Air Tahiti a été amenée à assurer elle-même la maintenance de ses aéronefs. Son Centre Technique, situé sur la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, dispose d'un gros stock de pièces et a acquis, au fil des ans, une compétence reconnue par le constructeur ATR et par les autres compagnies de la région.
Son équipe de 110 techniciens qualifiés maîtrise désormais toute la chaîne des métiers nécessaires pour réaliser d'importantes opérations de maintenance sur les ATR d'autres compagnies du Pacifique.
A l’avenir, avec le soutien de l’Etat français et du gouvernement de la Polynésie française, il offrira un lieu de formation expert pour les jeunes Polynésiens souhaitant accéder aux filières de la maintenance aéronautique.
Une flotte en cours de renouvellement
Trois nouveaux ATR 72 flambant neufs doivent rejoindre la flotte de Air Tahiti © Cyworks Media / Air Tahiti
TourMaG - Pensez-vous également vous équiper d’aéronefs moins gourmands en kérosène ?
Edouard Wong Fat : Nous avons déjà entrepris, depuis plusieurs années, de renouveler notre flotte afin d’offrir le meilleur service à nos passagers et aussi de consommer moins de carburant.
En 2026, 2027 et 2028, trois nouveaux ATR-72 s'ajouteront aux trois nouveaux ATR déjà arrivés en 2024 et 2025, portant à six les nouveaux appareils.
Ces nouveaux avions consomment 3,5 à 4 % de carburant en moins.
Portée par la conviction qu’il en va de son avenir, notre compagnie a d'ailleurs réalisé son bilan carbone et s’est engagée dans une démarche RSE très volontaire, notamment en adhérant au Club des Entreprises pour le Climat (CEC).
Edouard Wong Fat : Nous avons déjà entrepris, depuis plusieurs années, de renouveler notre flotte afin d’offrir le meilleur service à nos passagers et aussi de consommer moins de carburant.
En 2026, 2027 et 2028, trois nouveaux ATR-72 s'ajouteront aux trois nouveaux ATR déjà arrivés en 2024 et 2025, portant à six les nouveaux appareils.
Ces nouveaux avions consomment 3,5 à 4 % de carburant en moins.
Portée par la conviction qu’il en va de son avenir, notre compagnie a d'ailleurs réalisé son bilan carbone et s’est engagée dans une démarche RSE très volontaire, notamment en adhérant au Club des Entreprises pour le Climat (CEC).
Une classe Premium confortée
TourMaG - Dans le même temps, vous avez lancé une Classe Premium...
Edouard Wong Fat : En parallèle, Air Tahiti a en effet décidé d'accompagner la montée en gamme actuelle de l'hôtellerie polynésienne.
En novembre 2024, nous avons lancé une catégorie Premium, installée à l'avant de nos avions, avec un enregistrement dédié, une trousse d'accueil et un repas plus sophistiqué. Dès la mi-mai de cette année, nous marquerons une séparation -elle n'existe pas actuellement- à l’intérieur des avions entre la classe Premium et la classe Eco.
Par ailleurs, Air Tahiti sera la première compagnie régulière au monde à proposer un avion ATR 72 doté de 26 sièges tous dédiés à la « Classe Affaires ». Les réservations sont déjà ouvertes car les vols débuteront le 8 décembre prochain, vers l’une des destinations les plus prestigieuses du monde, Bora-Bora, ou encore Raiatea (cette île abrite Taputapuātea, l'un des sites les plus sacrés de la Polynésie française, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO- NDLR) et sa voisine, l’île de Taha ‘a.
Edouard Wong Fat : En parallèle, Air Tahiti a en effet décidé d'accompagner la montée en gamme actuelle de l'hôtellerie polynésienne.
En novembre 2024, nous avons lancé une catégorie Premium, installée à l'avant de nos avions, avec un enregistrement dédié, une trousse d'accueil et un repas plus sophistiqué. Dès la mi-mai de cette année, nous marquerons une séparation -elle n'existe pas actuellement- à l’intérieur des avions entre la classe Premium et la classe Eco.
Par ailleurs, Air Tahiti sera la première compagnie régulière au monde à proposer un avion ATR 72 doté de 26 sièges tous dédiés à la « Classe Affaires ». Les réservations sont déjà ouvertes car les vols débuteront le 8 décembre prochain, vers l’une des destinations les plus prestigieuses du monde, Bora-Bora, ou encore Raiatea (cette île abrite Taputapuātea, l'un des sites les plus sacrés de la Polynésie française, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO- NDLR) et sa voisine, l’île de Taha ‘a.
Et bientôt un ATR « 100 % Classe Affaires »
TourMaG - Qu’apporte de spécial cette « Classe 100 % Affaires » ?
Edouard Wong Fat : L’ATR 72-600 « 100 % Classe Affaires », équipé d’une cabine au design épuré de la nouvelle collection haut de gamme "ATR HighLine", offrira une expérience de vol inégalée, en termes de confort et d’intimité : deux sièges individuels seulement par rangée, soit un de chaque côté de l’allée.
A bord, le service sera personnalisé et mettra en valeur l’hospitalité polynésienne. Au sol, l’accueil sera également personnalisé, les services prioritaires et, à Tahiti et à Bora Bora, un lounge sera dédié aux passagers.
Cette classe All Business qui marque une avancée significative dans l'offre de voyages haut de gamme, assurera aussi une moindre empreinte environnementale : l’ATR 72-600 « 100 % Classe Affaires » émet 45 % de CO2 de moins qu’un avion à réaction de taille équivalente.
Edouard Wong Fat : L’ATR 72-600 « 100 % Classe Affaires », équipé d’une cabine au design épuré de la nouvelle collection haut de gamme "ATR HighLine", offrira une expérience de vol inégalée, en termes de confort et d’intimité : deux sièges individuels seulement par rangée, soit un de chaque côté de l’allée.
A bord, le service sera personnalisé et mettra en valeur l’hospitalité polynésienne. Au sol, l’accueil sera également personnalisé, les services prioritaires et, à Tahiti et à Bora Bora, un lounge sera dédié aux passagers.
Cette classe All Business qui marque une avancée significative dans l'offre de voyages haut de gamme, assurera aussi une moindre empreinte environnementale : l’ATR 72-600 « 100 % Classe Affaires » émet 45 % de CO2 de moins qu’un avion à réaction de taille équivalente.
Des voyages depuis l'Europe bientôt facilités
Une compagnie indipensable pour les insulaires comme pour les touristes internationaux © VT/Air Tahiti
TourMaG : Ne faudrait-il pas faciliter aussi l'accès aux îles de la Polynésie depuis l'Europe ?
Edouard Wong Fat : Air Tahiti a signé avec la compagnie française Air Tahiti Nui qui opère des vols long-courriers exclusivement à bord de Boeing 787-9, un accord de codeshare (partage de code).
Dès que cet accord prendra effet le 2 juin prochain, les voyageurs pourront rejoindre Bora Bora ou les îles Cook avec un billet unique, depuis, par exemple, l’Europe ou les États-Unis.
Grâce à ce dispositif, leur parcours seront plus fluide, leurs voyages simplifiés et facilités.
Edouard Wong Fat : Air Tahiti a signé avec la compagnie française Air Tahiti Nui qui opère des vols long-courriers exclusivement à bord de Boeing 787-9, un accord de codeshare (partage de code).
Dès que cet accord prendra effet le 2 juin prochain, les voyageurs pourront rejoindre Bora Bora ou les îles Cook avec un billet unique, depuis, par exemple, l’Europe ou les États-Unis.
Grâce à ce dispositif, leur parcours seront plus fluide, leurs voyages simplifiés et facilités.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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