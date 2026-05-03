Polynésie : Air Tahiti va lancer des vols "100% Classe Affaires"

TourMaG - Reliez-vous toutes ces îles avec des vols directs opérés depuis l'aéroport de Tahiti-Faa’a ?



Edouard Wong Fat : La plupart des dessertes que nous réalisons sont des rotations inter-îles. C'est une question de rentabilité car notre marché est étroit.



Certes, notre réseau couvre une surface vaste comme l’Europe (5 500 000 km2) et les îles les plus éloignées de Tahiti -Nuku Hiva et Hiva Oa, dans l'archipel des Marquises, et Mangareva dans l’archipel des Gambie- sont tout de même à quelque 3h30 de vol de Tahiti. Cependant, l'ensemble des îles de la Polynésie française compte seulement 300 000 habitants, auxquels s'ajoutent quelque 280 000 touristes.



Sur ce marché très étroit, trouver un équilibre financier est difficile. C'est d'autant plus difficile que, sans pour autant recevoir un soutien financier du "Pays" (La Polynésie française est « pays d'outre-mer » français non autonome. NDLR) pour exploiter les lignes déficitaires, Air Tahiti assure des missions de service public. Ainsi, les trois Beechcraft de la compagnie réalisent des évacuations sanitaires d'urgence.



Pour satisfaire des demandes ponctuelles et spécifiques, notre compagnie propose également l’affrètement de ses appareils pour le transport de personnes ou de marchandises (huîtres perlières, produits agricoles, etc.), quitte à reconfigurer certains de ses ATR en version cargo.



En outre, il existe, sur ce marché étroit, un second opérateur (Air Moana, NDLR) qui, de surcroît, reçoit des aides publiques qui sont contraires aux règles de la concurrence. Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde ! Nous avons d'ailleurs lancé une procédure pour faire annuler ces aides.