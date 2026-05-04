Le nombre d’abonnés n’est plus le critère principal dans le choix de l’influenceur. Tous les professionnels interrogés s’accordent sur un point : la qualité de l’engagement est déterminante.



« Une communauté réactive compte plus que le nombre d’abonnés » , rappelle Laurent Cormier.



La Dordogne privilégie ainsi des profils ciblés. « On travaille avec des communautés entre 25 000 et 150 000 abonnés, sur des niches comme la gastronomie, le slow tourisme ou le lifestyle » , explique Christophe Gravier.



Le choix repose aussi sur l’alignement des valeurs. Authenticité, sincérité et capacité à raconter une histoire sont essentielles. Pour ce faire, le CDT a pris contact avec une agence et rédigé un cahier des charges.



« L’idée est de travailler avec des influenceurs qui partagent nos valeurs et savent créer des contenus sincères » , précise Christophe Gravier.



Autre point clé : la liberté laissée aux créateurs. « On n’a pas de droit de regard. Ce sont des artistes, on les laisse s’exprimer » , complète le directeur du CDT de Dordogne.