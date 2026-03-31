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DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

Un mois pour découvrir l’Europe en train


À partir du 8 avril 2026, les jeunes Français de 18 ans peuvent tenter leur chance pour remporter un Pass Interrail gratuit et parcourir l’Europe pendant un mois. Une opportunité portée par le programme Erasmus+, qui vise à démocratiser la mobilité des jeunes.


Rédigé par le Mercredi 8 Avril 2026

Les jeunes Français de 18 ans peuvent tenter leur chance pour remporter un Pass Interrail - Depositphotos.com @denrud
Les jeunes Français de 18 ans peuvent tenter leur chance pour remporter un Pass Interrail - Depositphotos.com @denrud
TAP Air Portugal
Bonne nouvelle pour les jeunes voyageurs : le programme DiscoverEU rouvre ses candidatures. Dès ce mercredi 8 avril à 12h, les Français nés entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 peuvent postuler via le Portail européen de la jeunesse.

À la clé : un Pass Interrail permettant de voyager gratuitement en train à travers l’Europe pendant 30 jours.

Les lauréats pourront utiliser ce titre de transport entre le 1er juillet 2026 et le 30 septembre 2027.

Au total, 5 000 jeunes Français seront tirés au sort pour bénéficier de ce dispositif, financé par la Commission européenne et opéré en France par Agence du Service Civique.

Un dispositif pour encourager la mobilité des jeunes

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Lancé dans le cadre du programme Erasmus+, DiscoverEU vise à renforcer le sentiment d’appartenance européenne chez les jeunes, tout en facilitant l’accès au voyage.

En plus du transport, les bénéficiaires reçoivent une carte jeune européenne donnant accès à de nombreuses réductions : activités culturelles, transports locaux, hébergements ou encore restauration.

Les candidats doivent répondre à un quiz en ligne et peuvent partir seuls ou en groupe, en sélectionnant jusqu’à quatre amis.

Pour Nadia Bellaoui, présidente de l’Agence du Service Civique, l’enjeu est clair : "permettre aux jeunes, quelle que soit leur condition, de pouvoir voyager librement et gratuitement pendant un mois".

Un objectif partagé par les bénéficiaires. Illyana, 19 ans, partie en 2025, évoque une expérience marquante : voyager seule lui a permis "de décompresser, d’apprendre à improviser" et de multiplier les rencontres.

Candidatures ouvertes jusqu’au 22 avril

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 avril 2026 à 12h (heure de Bruxelles). Les jeunes intéressés doivent se rendre sur le Portail européen de la jeunesse pour déposer leur candidature.


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Tags : discoverEU, erasmus, Europe
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