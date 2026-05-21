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Budapest se prépare à accueillir la finale de la Ligue des champions

Fan zones, concerts et animations rythmeront le week-end de la finale PSG-Arsenal


Budapest se prépare à accueillir la finale de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Arsenal F.C. avec plusieurs jours d’animations organisés du 28 au 31 mai dans la capitale hongroise. Fan zones, concerts, retransmissions en plein air et événements autour du football sont notamment prévus dans différents lieux de la ville.


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 16:36

La finale de l’UEFA Champions League opposera le PSG à Arsenal le 30 mai 2026 à la Puskás Aréna de Budapest. DepositPhotos.com/zoltangabor
La finale de l’UEFA Champions League opposera le PSG à Arsenal le 30 mai 2026 à la Puskás Aréna de Budapest. DepositPhotos.com/zoltangabor
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Du 28 au 31 mai 2026, Budapest accueille la finale de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Arsenal F.C.

Plusieurs espaces dédiés aux supporters du Paris Saint-Germain et d’Arsenal F.C. seront présents : avec des fan zones, des retransmissions sur écrans géants, des concerts et différentes animations organisées dans la ville autour de la finale de l’UEFA Champions League.

Le principal point de rassemblement sera installé sur la Place des Héros avec l’UEFA Champions Festival. Des écrans géants, concerts, jeux interactifs, animations de sponsors et espaces de restauration y seront proposés tout au long du week-end.

Une ville mobilisée autour de la finale

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La finale se disputera le 30 mai à la Puskás Aréna. Après le match, une soirée officielle est prévue au château de Vajdahunyad avec DJ sets et animations nocturnes.

Plusieurs rooftops, bars sportifs et terrasses de Budapest organiseront également des soirées spéciales autour de l’événement, notamment Leo Rooftop, 360 Bar ou encore Jack Doyle's Irish Pub & Restaurant.

Les visiteurs pourront aussi découvrir l’héritage de Ferenc Puskás à travers différentes visites et parcours dédiés au football hongrois.

Les organisateurs précisent enfin que les transports publics seront gratuits le jour du match pour les détenteurs de billets de la finale.

A lire aussi : Radisson Collection s’installe dans la capitale hongroise

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Tags : budapest
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