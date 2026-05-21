Budapest se prépare à accueillir la finale de la Ligue des champions

La finale se disputera leà la. Après le match, unee est prévue auavec DJ sets et animations nocturnes.Plusieurs rooftops, bars sportifs et terrasses de Budapest organiseront également des soirées spéciales autour de l’événement, notammentou encore JLes visiteurs pourront aussi découvrir l’héritage deà travers différentes visites et parcours dédiés au football hongrois.Les organisateurs précisent enfin que lesserontle jour du match pour lesde la finale.