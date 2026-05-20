Elections APST : 8 candidats pour 3 postes !

À l’occasion de sa prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 24 juin prochain, l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) procédera au renouvellement d’un tiers de son conseil d’administration.



Cette année, huit candidats sont en lice pour trois postes à pourvoir dans la catégorie A, représentant les agents de voyages et autres opérateurs du tourisme.



Parmi eux, trois administrateurs sortants briguent un nouveau mandat de 3 ans: Patrick Pourbaix (MSC Croisières), Christine Laborde-Turon (Désirs 2 Reves.com Selectour) et Chrystel Diaz Bouzeriata (Europe Tours Voyages Selectour).



Les autres candidats déclarés sont :



Bertrand Billerey (FAB Travel Troyes Manor)

Charlotte Marcus (Aerticket France)

Ilkan Cengiz (VIC Transport Voyages Fournier)

Payel Kazanci (Péra Sud Voyages)

Jean-Luc Dufrenne (Medusa Voyages)