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Elections APST : 8 candidats pour 3 postes !

Renouvellement d'un tiers du conseil d'administration de l'APST


À l’occasion de sa prochaine Assemblée générale, l’APST procédera au renouvellement de trois sièges de son conseil d’administration. Huit candidats sont en lice pour ces postes, dont trois administrateurs sortants.


Rédigé par le Mercredi 20 Mai 2026 à 16:36

Elections APST : 8 candidats pour 3 postes ! - Depositphotos.com Auteur tomwang
Elections APST : 8 candidats pour 3 postes ! - Depositphotos.com Auteur tomwang
CroisiEurope
À l’occasion de sa prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 24 juin prochain, l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) procédera au renouvellement d’un tiers de son conseil d’administration.

Cette année, huit candidats sont en lice pour trois postes à pourvoir dans la catégorie A, représentant les agents de voyages et autres opérateurs du tourisme.

Parmi eux, trois administrateurs sortants briguent un nouveau mandat de 3 ans: Patrick Pourbaix (MSC Croisières), Christine Laborde-Turon (Désirs 2 Reves.com Selectour) et Chrystel Diaz Bouzeriata (Europe Tours Voyages Selectour).

Les autres candidats déclarés sont :

Bertrand Billerey (FAB Travel Troyes Manor)
Charlotte Marcus (Aerticket France)
Ilkan Cengiz (VIC Transport Voyages Fournier)
Payel Kazanci (Péra Sud Voyages)
Jean-Luc Dufrenne (Medusa Voyages)

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Contrairement à l’édition 2025, où les trois administrateurs sortants étaient seuls en lice pour trois sièges, le scrutin s’annonce cette fois plus disputé.

L’an dernier, Mumtaz Teker, Laurent Abitbol et Adriana Minchella avaient été réélus sans surprise lors de la 60e Assemblée générale de l’association organisée à Paris.

Mumtaz Teker et Laurent Abitbol avaient été dans la foulée réélus respectivement Président et Vice-Président de l'APST.

En 2024 déjà, le renouvellement des administrateurs avait suscité davantage de concurrence avec neuf candidats pour trois postes.

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Tags : apst
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