AtlasProtect.io lance une plateforme de veille géopolitique et juridique pour les voyagistes fournir aux agences de voyages et tour-opérateurs des outils de veille géopolitique, juridique et opérationnelle

Cofondée par l’avocate en droit du tourisme Chloé Rezlan et l’entrepreneur Stanislas Lucien, AtlasProtect.io

a lancé une plateforme SaaS dédiée à la gestion des risques pour les professionnels du voyage. Destinée aux agences, tour-opérateurs, TMC et acteurs du MICE, la solution agrège des données géopolitiques, réglementaires, climatiques et transport dans 195 pays. Objectif : aider les opérateurs à anticiper les perturbations et à répondre à des obligations juridiques.

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 18 Mai 2026 à 07:39

première solution SaaS géopolitique spécifiquement conçue pour les voyagistes.



"En général, le droit du tourisme intervient souvent de manière réactive, une fois la crise survenue. L’ambition d’AtlasProtect.io est précisément d’inverser cette logique en fournissant des outils d’anticipation.



Notre mission est de redonner le contrôle aux professionnels du voyage en transformant l'incertitude en intelligence décisionnelle. Nous ne vendons pas de la donnée ; nous fournissons la clarté et la confiance nécessaires pour programmer, vendre et opérer en toute sérénité", explique Chloé Rezlan.



AtlasProtect.io ambitionne ainsi de centraliser et d’automatiser des compétences juridiques, analytiques et sécuritaires avancées. Dans un contexte international marqué par une instabilité croissante, crises géopolitiques, évolutions réglementaires rapides et aléas climatiques, Chloé Rezlan , co-fondatrice du cabinet Adeona Avocat·e·s, a lancé en collaboration avec Stanislas Lucien AtlasProtect.io, une plateforme présentée comme laexplique Chloé Rezlan.AtlasProtect.io ambitionne ainsi

La plateforme cible un large éventail d’acteurs La plateforme cible un large éventail d’acteurs : agences de voyages, tour-opérateurs, Travel Management Companies (TMC) et organisateurs d’événements (MICE).



La solution se structure autour d’un centre de commandement, baptisé Atlas Live, qui propose une vision en temps réel de la situation dans 195 pays.



Pour ce faire, la solution revendique plus de 10 000 sources, "veillées 24/7".



Concrètement, la solution suit tout types d'évènements : la fermeture d’un aéroport, des mouvements sociaux ou des catastrophes naturelles, et permet de visualiser des zones à risque à l’échelle fine (quartiers, manifestations en cours) tout en intégrant les contraintes liées aux formalités d’entrée ou aux protocoles sanitaires.



" Tout est fait pour que la donnée soit la plus fiable possible ", insiste Stanislas Lucien.

8 modules pour anticiper les crises et une assistante IA juridique AtlasProtect.io est ainsi organisé en huit modules.



À côté de l'Indice Mondial de Risque Tourisme qui permet de "scorer" 195 pays en fonction de dizaines de critères (sécurité, stabilité politique, santé, climat...), les utilisateurs auront notamment accès à une veille géopolitique et à une veille juridique.



La plateforme intègre également un module dédié aux formalités d’entrée, avec des informations actualisées sur les exigences de visas, passeports, conditions sanitaires ou encore réglementations douanières selon les destinations et les nationalités des voyageurs.



Un autre volet est consacré au suivi des perturbations transport. La solution agrège des données relatives aux retards, annulations ou incidents affectant les compagnies aériennes, mais aussi certains réseaux ferroviaires ou maritimes.



Les professionnels peuvent également bénéficier d'une assistante IA baptisée Claire, conçue pour répondre aux questions les plus fréquentes, notamment autour des annulations, des circonstances exceptionnelles ou des obligations d’information et de conseil. "Cet agent IA a été créé à partir de mes analyses juridiques et interprétation des différentes jurisprudences", détaille Chloé Rezlan, qui assure la fiabilité de son outil.



Un module permet également une analyse des risques climatiques, avec un suivi des événements météorologiques extrêmes et de certains phénomènes susceptibles d’impacter les opérations touristiques.



À côté de ces outils, une analyse des contrats et un audit des CGV sont également proposés afin d’identifier les clauses à risque, les failles de responsabilité ou les éventuelles non-conformités réglementaires.

La plateforme propose par ailleurs des fonctionnalités de géolocalisation des voyageurs via une application mobile dédiée, dans une logique de "duty of care" , permettant aux opérateurs de suivre les voyageurs ayant activé le service et de leur transmettre des alertes en temps réel en cas d’événement à proximité.



Cette initiative intervient dans un contexte de pression réglementaire croissante pour les distributeurs et producteurs de voyages, alors que plusieurs décisions de justice récentes ont rappelé le renforcement des obligations d’information, de conseil et de vigilance pesant sur les professionnels du secteur.



Un tarif de lancement est proposé à 199 euros HT par mois, sans engagement.

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