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Comment trouver le bon hôtel pour ses clients ? Les réflexes clés des agents de voyage


Identifier l’hébergement parfaitement adapté aux attentes d’un client n’a jamais été aussi stratégique… ni aussi complexe. Entre exigences accrues des voyageurs et pression sur le temps, les agents doivent s’appuyer sur les bons leviers. Bonne nouvelle : avec les bons réflexes – et les bons outils – la recherche d’hébergements redevient un atout commercial.


Rédigé par le Lundi 18 Mai 2026 à 06:20

© DIGITRIPS Pro et Adobe Stock
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CroisiEurope
Face à des voyageurs toujours plus exigeants et une offre d’hébergements de plus en plus vaste, les agents de voyage doivent pouvoir s’appuyer sur des outils à la fois fiables, flexibles et performants. DIGITRIPS Pro répond à ces enjeux avec un moteur hébergements professionnels regroupant plus de 1,2 million d’établissements dans le monde, bien au-delà de l’hôtellerie classique.

Grâce à des conditions d’annulation souples, des options sans engagement, des outils d’optimisation tarifaire et une assistance dédiée en cas d’urgence, la plateforme de réservation DIGITRIPS Pro permet aux professionnels du tourisme de gagner du temps, de sécuriser leurs ventes et de renforcer leur rôle de conseiller expert. Un véritable allié dans la gestion quotidienne des réservations d’hébergements en 2026.

Hébergement : un choix devenu stratégique - et complexe - pour les agents

En 2026, choisir un hébergement ne relève plus d’une simple formalité. Pour les agents de voyage, c’est devenu un acte stratégique, qui engage directement la satisfaction client, la rentabilité du dossier et la qualité du conseil délivré. Les attentes des voyageurs ont évolué : localisation précise, typologie d’hébergement alternative, flexibilité d’annulation, fiabilité des avis… chaque détail compte.

Dans le même temps, l’offre s’est considérablement élargie. Face à cette profusion – hôtels, villas, appart-hôtels, campings ou lieux insolites – les agents doivent trier, comparer et sécuriser leurs propositions.

Mais l’enjeu n’est plus seulement d’aller vite : il s’agit d’être plus pertinent que les recherches réalisées par les clients eux-mêmes sur les OTA. Apporter une sélection fiable, adaptée et contextualisée est devenu la vraie valeur ajoutée de l’agent - un des résultats révélés dans l’enquête agents de voyage menée par DIGITRIPS Pro en avril.

C’est dans ce contexte que les outils dédiés aux agents de voyage prennent toute leur valeur. En centralisant une offre mondiale large et diversifiée et en intégrant des conditions de réservation souples, le moteur hébergements de DIGITRIPS Pro permet aux agents de transformer cette complexité en opportunité : mieux conseiller, gagner en efficacité et renforcer leur rôle d’expert auprès de clients toujours plus informés.

7 astuces pour gagner du temps sur vos réservations d’hébergements

Comment les agents de voyage peuvent-ils optimiser leurs recherches d’hébergements ? En adoptant les bons réflexes et en s’appuyant sur les fonctionnalités du moteur Hébergements de DIGITRIPS Pro, il est possible de réserver plus vite et plus efficacement, en quelques clics.

1) Cibler un quartier précis dès la recherche
Par où commencer sa recherche d’hébergement ? Pour affiner les résultats dès le départ, deux options s’offrent aux agents :
• Recherche avec l’auto complete de la barre de recherche: les agents renseignent directement un point d’intérêt ou un quartier précis (exemple : “Fontaine de Trevi” à Rome), et le moteur cible automatiquement les hébergements aux alentours,

© DIGITRIPS Pro
© DIGITRIPS Pro
• Carte interactive : les agents peuvent zoomer sur la zone de leur choix partout dans le monde, une solution idéale lorsque le client souhaite séjourner dans un secteur peu touristique ou proche d’un lieu précis.

2) Affiner sa recherche avec l’Assistant IA
Comment affiner sa recherche d’hébergement avec l’IA ? Le moteur DIGITRIPS Pro propose des filtres avancés pour cibler rapidement les bons établissements.
L’assistant IA, lui, permet d’exprimer directement le besoin client en langage naturel et d’orienter la recherche sans passer par les filtres. Les résultats sont ensuite classés par pertinence via un code couleur et visualisables sur une carte interactive.

3) Des hôtels fiables : les recommandations de DIGITRIPS Pro
Quelle astuce pour proposer un hébergement lorsqu’un agent ne connaît pas très bien une destination ? DIGITRIPS Pro facilite ce choix grâce au filtre “Notre sélection” qui met en avant des hôtels tout autour du monde, certifiés pour leur bon rapport qualité prix, identifiables par un tag visuel vert.

4) Visualiser l’environnement grâce à Google Maps intégré
Comment conforter le voyageur dans le choix de son hôtel ? Chaque fiche hôtel intègre la carte Google Maps avec la possibilité d’activer le Street View pour une vue réaliste. L’agent peut ainsi apprécier l’environnement immédiat et rassurer son client sur le quartier, l’accessibilité ou les points d’intérêts à proximité.

5) Retrouver facilement ses hôtels favoris
Comment faire lorsque le voyageur hésite entre plusieurs hébergements ? Un simple clic sur l’icône “cœur” permet d’ajouter un hébergement à ses favoris et de créer des listes personnalisées. Ces sélections sont accessibles depuis l’espace Mes Favoris depuis le menu principal, ou directement via le filtre dédié lors d’une nouvelle recherche.

6) Générer de la marge supplémentaire avec le Best Price Tracker
Comment optimiser sa marge en agence de voyage facilement ? En activant le Best Price Tracker, les agents optimisent automatiquement leurs tarifs. Si une baisse de prix est détectée pour les mêmes conditions et pour le même hébergement, DIGITRIPS Pro effectue automatiquement une nouvelle réservation identique et annule l’ancienne sans aucune intervention manuelle.

7) Des avis fiables pour sécuriser la recommandation
Comment être sûr de la qualité des hébergements proposés aux voyageurs ? Les notes affichées sur DIGITRIPS Pro reposent sur une moyenne croisée des avis Booking et Expedia, garantissant une évaluation plus fiable et objective pour aider les agents à conseiller en toute confiance.

Des formations concrètes pour mieux vendre avec DIGITRIPS Pro

En se basant sur l’enquête agents 2026 menée par DIGITRIPS Pro, un constat clair est établi : pour rester performants, les agents de voyage expriment un besoin accru de formation et de maitrise approfondie de leurs outils.

Que propose DIGITRIPS Pro pour la formation des agents de voyage ? DIGITRIPS Pro a déployé un Espace Pro dédié, conçu comme un véritable centre de ressources pour les agents. Accessible à tout moment sur la plateforme, il rassemble des contenus pratiques et opérationnels, pensés pour accompagner les agents dans leur quotidien :

• Des webinaires consacrés aux fonctionnalités des outils, organisés régulièrement, dont certains sont en partenariat avec des acteurs de la distribution de voyage comme Air Tahiti Nui,
• Les replays des webinaires pour que chaque agent se forme à son rythme,
• Des Fiches infos détaillées couvrant l’ensemble des produits (Vols, Hôtels, Dynamic Package, Transferts, Location de voiture)
• Des tutoriels vidéo complets pour une prise en main rapide et concrète, disponibles sur YouTube
• Les derniers articles et rapports de tendances de l’équipe DIGITRIPS Pro sur la distribution de voyage, pour encore mieux comprendre le secteur,
• Prochainement : des guides express centrés sur des fonctionnalités spécifiques, eux aussi diffusés sur YouTube.

Ces ressources ont été conçues à partir de besoins réels exprimés par les agents, avec un objectif clair : renforcer leur expertise, fluidifier l’utilisation des outils DIGITRIPS Pro et les aider à mieux vendre dans un environnement toujours plus exigeant.

Vous souhaitez en savoir plus sur les webinaires DIGITRIPS Pro ? Inscrivez-vous ici en deux clics

DIGITRIPS Tech : dans les coulisses de la distribution hôtelière

Derrière chaque réservation hôtelière, se cache une multitude d’acteurs : hôtels indépendants, chaînes hôtelières, agrégateurs type bed banks. Tout autant de maillons qui doivent s’assurer que le contenu, les tarifs et disponibilités soient dédoublonnés en temps réel pour afficher le meilleur prix.

C’est précisément là qu’intervient DIGITRIPS Tech, la colonne vertébrale du groupe DIGITRIPS et de sa solution pour les agents de voyage, DIGITRIPS Pro. Sa promesse est simple : offrir un accès rapide, fiable et exhaustif à un contenu hôtelier dédoublonné et actualisé en temps réel. Les solutions TravelPlugz et Hotel Direct Access sont d’ailleurs deux outils pour structurer et maîtriser une multitude de flux de données hôtelières.

En coulisses, cette performance repose sur une plateforme connectée à des centaines de sources : DMC, grossistes, chaînes hôtelières, fournisseurs spécialisés…
Résultat : plus d’un million d’hébergements déjà connectés à nos clients restitués sur leur site, via nos solutions de distributions ou encore par API.

Pour nos clients, et notamment les agents de voyage, cela signifie :
- une vision unifiée de leurs contrats
- des tarifs mis à jour en continu et comparés
- une gestion centralisée des disponibilités
- un meilleur contrôle sur leurs marges

Et à la clé : gain de temps, réduction des erreurs et efficacité accrue.

Un programme de fidélité pour vous récompenser

Smile Angels, le programme de fidélité de DIGITRIPS Pro, vous permet de cumuler des points pour chaque réservation effectuée sur la plateforme DIGITRIPS Pro. Avec les points cumulés vous avez accès à un large catalogue de cadeaux variés.

Un service client disponible à chaque instant

Parce qu’il est crucial d’obtenir un support réactif dans le secteur du tourisme, DIGITRIPS Pro a des équipes dédiées prêtes à répondre à tout moment aux besoins des agents de voyage, leur assurant ainsi une tranquillité d’esprit.

Deux canaux sont mis à disposition des agents :

· Par messagerie : pour suivre vos demandes et suivre l’avancement de vos dossiers
· Via la ligne d’urgences 24h/24 et 7j/7 : numéro disponible en permanence pour les situations d’urgences, notamment pour un agent ayant un client à l’aéroport ou à destination qui rencontre un problème, garantissant ainsi une assistance immédiate.

Comment trouver le bon hôtel pour ses clients ? Les réflexes clés des agents de voyage
Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :

Au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com
Notre site : www.digitripspro.com

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Tags : Digitrips
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