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Plus de 1,6 million de vues pour la campagne des Entreprises du Voyage

Une campagne nationale lancée au printemps 2026


Les Entreprises du Voyage revendiquent plus de 1,6 million de vues sur YouTube pour leur campagne vidéo nationale lancée au printemps 2026. Portée par les relais des professionnels du tourisme et désormais soutenue par Atout France, l’opération met en avant le rôle des agences de voyages et des tour-opérateurs dans l’accompagnement des voyageurs.


Rédigé par le Vendredi 15 Mai 2026 à 12:00

Exotismes
Les Entreprises du Voyage annoncent des résultats supérieurs aux objectifs initiaux pour leur campagne vidéo nationale lancée au printemps 2026.

L’opération visait à rappeler au grand public le rôle des agences de voyages et des tour-opérateurs, en mettant en avant leur accompagnement avant, pendant et après le séjour.

Selon l’organisation professionnelle, la campagne a enregistré plus de 2,4 millions d’affichages publicitaires et près de 1,4 million de vues générées via les différents leviers digitaux déployés par les EdV.

Sur YouTube, la vidéo totalise 1,62 million de vues.

Une forte mobilisation des professionnels du tourisme

Autres articles
Les Entreprises du Voyage précisent que 59 % des vues sur YouTube proviennent des investissements publicitaires réalisés dans le cadre de la campagne.

Les 41 % restants sont issus de l’engagement organique généré par les relais et partages des professionnels adhérents.

L’organisation estime que ces résultats traduisent l’intérêt du public pour les messages portés par la profession, notamment dans un contexte géopolitique jugé incertain.

La campagne insiste sur la valeur ajoutée apportée par les agences de voyages et les tour-opérateurs en matière de conseil, d’expertise et d’assistance.

"Ce succès démontre la force de notre mobilisation collective et l’attachement du public à un accompagnement humain, expert et responsable. Dans un environnement de plus en plus complexe, les agences de voyages et les tour-opérateurs jouent un rôle essentiel pour sécuriser et accompagner les voyageurs à chaque étape de leur projet", déclare Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage.

Atout France rejoint l’initiative

La campagne entre désormais dans une nouvelle phase avec l’implication d’Atout France. Déclinée aux couleurs de l’agence, la vidéo doit bénéficier d’une visibilité institutionnelle renforcée.

Atout France rappelle par ailleurs son rôle dans l’immatriculation des professionnels du voyage, un dispositif destiné à garantir la fiabilité et la qualité des services proposés aux consommateurs. L’agence salue également le succès rencontré par cette campagne de communication.


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Tags : atout france, campagne communication, edv
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