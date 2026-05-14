Plus de 1,6 million de vues pour la campagne des Entreprises du Voyage

Les Entreprises du Voyage annoncent des résultats supérieurs aux objectifs initiaux pour leur campagne vidéo nationale lancée au printemps 2026.
L’opération visait à rappeler au grand public le rôle des agences de voyages et des tour-opérateurs, en mettant en avant leur accompagnement avant, pendant et après le séjour.
Selon l’organisation professionnelle, la campagne a enregistré plus de 2,4 millions d’affichages publicitaires et près de 1,4 million de vues générées via les différents leviers digitaux déployés par les EdV.
Sur YouTube, la vidéo totalise 1,62 million de vues.
L’opération visait à rappeler au grand public le rôle des agences de voyages et des tour-opérateurs, en mettant en avant leur accompagnement avant, pendant et après le séjour.
Selon l’organisation professionnelle, la campagne a enregistré plus de 2,4 millions d’affichages publicitaires et près de 1,4 million de vues générées via les différents leviers digitaux déployés par les EdV.
Sur YouTube, la vidéo totalise 1,62 million de vues.
Une forte mobilisation des professionnels du tourisme
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Les Entreprises du Voyage précisent que 59 % des vues sur YouTube proviennent des investissements publicitaires réalisés dans le cadre de la campagne.
Les 41 % restants sont issus de l’engagement organique généré par les relais et partages des professionnels adhérents.
L’organisation estime que ces résultats traduisent l’intérêt du public pour les messages portés par la profession, notamment dans un contexte géopolitique jugé incertain.
La campagne insiste sur la valeur ajoutée apportée par les agences de voyages et les tour-opérateurs en matière de conseil, d’expertise et d’assistance.
"Ce succès démontre la force de notre mobilisation collective et l’attachement du public à un accompagnement humain, expert et responsable. Dans un environnement de plus en plus complexe, les agences de voyages et les tour-opérateurs jouent un rôle essentiel pour sécuriser et accompagner les voyageurs à chaque étape de leur projet", déclare Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage.
Les 41 % restants sont issus de l’engagement organique généré par les relais et partages des professionnels adhérents.
L’organisation estime que ces résultats traduisent l’intérêt du public pour les messages portés par la profession, notamment dans un contexte géopolitique jugé incertain.
La campagne insiste sur la valeur ajoutée apportée par les agences de voyages et les tour-opérateurs en matière de conseil, d’expertise et d’assistance.
"Ce succès démontre la force de notre mobilisation collective et l’attachement du public à un accompagnement humain, expert et responsable. Dans un environnement de plus en plus complexe, les agences de voyages et les tour-opérateurs jouent un rôle essentiel pour sécuriser et accompagner les voyageurs à chaque étape de leur projet", déclare Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage.
Atout France rejoint l’initiative
La campagne entre désormais dans une nouvelle phase avec l’implication d’Atout France. Déclinée aux couleurs de l’agence, la vidéo doit bénéficier d’une visibilité institutionnelle renforcée.
Atout France rappelle par ailleurs son rôle dans l’immatriculation des professionnels du voyage, un dispositif destiné à garantir la fiabilité et la qualité des services proposés aux consommateurs. L’agence salue également le succès rencontré par cette campagne de communication.
Atout France rappelle par ailleurs son rôle dans l’immatriculation des professionnels du voyage, un dispositif destiné à garantir la fiabilité et la qualité des services proposés aux consommateurs. L’agence salue également le succès rencontré par cette campagne de communication.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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