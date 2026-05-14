Plus de 1,6 million de vues pour la campagne des Entreprises du Voyage

La campagne entre désormais dans une nouvelle phase avec l’implication d’Atout France. Déclinée aux couleurs de l’agence, la vidéo doit bénéficier d’une visibilité institutionnelle renforcée.



Atout France rappelle par ailleurs son rôle dans l’immatriculation des professionnels du voyage, un dispositif destiné à garantir la fiabilité et la qualité des services proposés aux consommateurs. L’agence salue également le succès rencontré par cette campagne de communication.

