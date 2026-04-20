Disparition de Maurice Freund, pionnier du tourisme solidaire au Sahel

fondateur de Point Afrique

Maurice Freund fondateur de Point Afrique, et figure incontournable du tourisme d'aventure et du tourisme en Afrique nous a quittés.



Rédigé par La Rédaction le Dimanche 10 Mai 2026 à 14:29

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