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Disparition de Maurice Freund, pionnier du tourisme solidaire au Sahel

fondateur de Point Afrique


Maurice Freund fondateur de Point Afrique, et figure incontournable du tourisme d'aventure et du tourisme en Afrique nous a quittés.


Rédigé par le Dimanche 10 Mai 2026 à 14:29

Maurice Freund en vieux lion du désert - Photo Philippe Guionie
Maurice Freund en vieux lion du désert - Photo Philippe Guionie
Exotismes
Figure historique du tourisme d’aventure et fondateur de Point Afrique, Maurice Freund est décédé ce 9 mai 2026, à l’âge de 82 ans. Ancien acteur majeur du développement des vols charters dans les années 1970, il avait consacré sa vie à défendre un tourisme engagé, pensé comme un outil de désenclavement, de développement local et de dialogue entre les peuples.

Militant tiers-mondiste devenu entrepreneur du voyage, Maurice Freund avait commencé son parcours en 1964 avec Point Mulhouse, une association étudiante alsacienne qui démocratisait les voyages à bas coût. Il fut l’un des premiers à bousculer le monopole d’Air France, d’UTA ou encore d’Air Afrique, en développant des vols charters vers des destinations alors peu accessibles. Cette aventure donnera naissance à Point Air puis à Point Afrique, devenu une référence des voyages sahariens et du tourisme solidaire au Sahel.

En 2016, dans ses mémoires intitulés Est-ce ainsi que volent les hommes, sous-titrés mémoires d’un Robin des airs, Maurice Freund racontait un parcours hors norme, entre aviation, géopolitique africaine et engagement humanitaire. L’ouvrage, évoqué par TourMaG comme « une plongée passionnante dans les coulisses de la Françafrique », revenait sur ses rencontres avec des chefs d’État africains, des Touaregs, des humanitaires ou encore des voyageurs militants qui l’avaient accompagné durant des décennies.

Maurice Freund défendait l’idée que les voyageurs pouvaient contribuer à stabiliser les régions fragiles

Autres articles
Convaincu que « le tourisme est une arme », Maurice Freund défendait l’idée que les voyageurs pouvaient contribuer à stabiliser les régions fragiles en soutenant directement les populations locales. Dès les années 1990, il alertait sur la montée du wahhabisme et de la radicalisation au Sahel, tout en continuant à promouvoir le tourisme comme rempart contre l’abandon économique et l’exode rural.

A lire aussi : Maurice Freund : "Au Sahel, le mal est profond et les méthodes contre-productives..."

Malgré les crises sécuritaires, la faillite de Point Air en 1988 après son bras de fer avec Air France, puis l’effondrement progressif du tourisme sahélien après les attentats et enlèvements visant les Occidentaux, il n’avait jamais renoncé à son idéal.

En 2022 encore, il portait le projet du retour des voyageurs français dans le désert algérien, avec la relance de vols directs Paris-Djanet opérés avec Air Algérie et l'assouplissement des Conseils aux Voyageurs du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.

Maurice Freund voyait dans cette réouverture du Sahara algérien une nouvelle étape pour recréer des flux touristiques capables de soutenir le développement local.

Jusqu’à ses dernières années, il espérait le retour des voyageurs dans les dunes du Sahara et répétait : « J’attends la brèche pour repartir ».

A lire aussi : Point-Afrique : Maurice Freund, courageux promoteur d’un tourisme solidaire en Mauritanie

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Tags : maurice freund
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