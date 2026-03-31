Pierre Amalou nous a quittés

C'est avec une immense tristesse que la rédaction de TourMaG vous fait part du décès de Pierre Amalou, une figure emblématique du tourisme français.
Marseillais de cœur, Pierre Amalou aura traversé toutes les strates de notre secteur avec une curiosité et une énergie rares.
De la création d'une agence réceptive au Mexique à la direction de Voyage Conseil (filiale tourisme du Crédit Agricole), en passant par la rédaction en chef de Tour Hebdo et la fondation de ses propres titres, Performances Tourisme et Stratégos, il aura tour à tour été opérateur, dirigeant et journaliste de référence.
Il est également à l'origine du Forum des Pionniers, rendez-vous annuel incontournable rassemblant chaque année plus de150 professionnels.
Il a co-fondé avec Philippe Demonchy le Club 2AT (Assemblée des Acteurs du Tourisme), avec l'ambition de faire parler le secteur d'une seule voix face aux pouvoirs publics.
Il a aussi fondé META (Mediterranean Travel Association) et siégé au Conseil National du Tourisme.
Marseillais de cœur, Pierre Amalou aura traversé toutes les strates de notre secteur avec une curiosité et une énergie rares.
De la création d'une agence réceptive au Mexique à la direction de Voyage Conseil (filiale tourisme du Crédit Agricole), en passant par la rédaction en chef de Tour Hebdo et la fondation de ses propres titres, Performances Tourisme et Stratégos, il aura tour à tour été opérateur, dirigeant et journaliste de référence.
Il est également à l'origine du Forum des Pionniers, rendez-vous annuel incontournable rassemblant chaque année plus de150 professionnels.
Il a co-fondé avec Philippe Demonchy le Club 2AT (Assemblée des Acteurs du Tourisme), avec l'ambition de faire parler le secteur d'une seule voix face aux pouvoirs publics.
Il a aussi fondé META (Mediterranean Travel Association) et siégé au Conseil National du Tourisme.
Passionné par la mémoire collective de son secteur, il a réuni dans un ouvrage, Mémoires du Tourisme, les confidences d'une trentaine de pionniers qui ont façonné le tourisme moderne français.
La République l'avait distingué en le nommant chevalier de la Légion d'honneur, témoignage d'une carrière au service d'une industrie qu'il défendait sans relâche.
Pierre, tu as marqué nos pages, nos colloques et nos mémoires.
Toute l'équipe de TourMaG adresse à ses proches et à sa famille ses plus sincères condoléances.
La République l'avait distingué en le nommant chevalier de la Légion d'honneur, témoignage d'une carrière au service d'une industrie qu'il défendait sans relâche.
Pierre, tu as marqué nos pages, nos colloques et nos mémoires.
Toute l'équipe de TourMaG adresse à ses proches et à sa famille ses plus sincères condoléances.
De nombreux professionnels du secteur ont réagi :
Guillaume Linton (Asia) : Au delà du talentueux journaliste, homme de radio et entrepreneur à succès, Pierre était d'abord un rassembleur. Grande figure du tourisme des 50 dernières années, il aura marqué plusieurs générations de professionnels, par sa capacité à réunir, à créer du lien, à susciter le débat, toujours avec une grande intelligence, beaucoup de malice et une ptofonde bienveillance.
Il m'aura permis de vivre quelques'uns de mes plus beaux évènements pros autour du bassin méditerranéen, de tisser mes premiers liens, dès 2007, avec la plupart de mes amis actuels du tourisme et même de monter sur scène pour quelques chorégraphies d'anthologie avec la Pionniers Academie ! Merci pour tout ce que tu nous as donné Pierre, nous ne t'oublierons pas 🙏🏻
Raouf Benslimane (ÔVoyages) : c'est une vraie page d'histoire qu'il a écrite et qu'il emmène avec lui... paix a son âme. Espiègle et bienveillante.
Il m'aura permis de vivre quelques'uns de mes plus beaux évènements pros autour du bassin méditerranéen, de tisser mes premiers liens, dès 2007, avec la plupart de mes amis actuels du tourisme et même de monter sur scène pour quelques chorégraphies d'anthologie avec la Pionniers Academie ! Merci pour tout ce que tu nous as donné Pierre, nous ne t'oublierons pas 🙏🏻
Raouf Benslimane (ÔVoyages) : c'est une vraie page d'histoire qu'il a écrite et qu'il emmène avec lui... paix a son âme. Espiègle et bienveillante.
Richard Soubielle (Alestvoyages) : Je viens de perdre un ami, un grand, un vrai. Sa lumière ne s’éteint pas, au contraire, un halo bienveillant se diffuse pour servir de balise a qui recherche encore son agréable compagnie. Une bise d’homme mon Pierrot.
Richard Vainopoulos (Tourcom) : Comment oublier Pierre, un homme brillant, une idée toutes les secondes, très à l'écoute des gens, peu importaient leurs fonctions, une gentillesse hors norme! A son contact, nous apprenions énormément... Il va beaucoup nous manquer, me manquer! Toutes mes sincères condoléances à ses proches !
Richard Vainopoulos (Tourcom) : Comment oublier Pierre, un homme brillant, une idée toutes les secondes, très à l'écoute des gens, peu importaient leurs fonctions, une gentillesse hors norme! A son contact, nous apprenions énormément... Il va beaucoup nous manquer, me manquer! Toutes mes sincères condoléances à ses proches !