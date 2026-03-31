Pierre Amalou nous a quittés

Guillaume Linton (Asia) : Au delà du talentueux journaliste, homme de radio et entrepreneur à succès, Pierre était d'abord un rassembleur. Grande figure du tourisme des 50 dernières années, il aura marqué plusieurs générations de professionnels, par sa capacité à réunir, à créer du lien, à susciter le débat, toujours avec une grande intelligence, beaucoup de malice et une ptofonde bienveillance.



Il m'aura permis de vivre quelques'uns de mes plus beaux évènements pros autour du bassin méditerranéen, de tisser mes premiers liens, dès 2007, avec la plupart de mes amis actuels du tourisme et même de monter sur scène pour quelques chorégraphies d'anthologie avec la Pionniers Academie ! Merci pour tout ce que tu nous as donné Pierre, nous ne t'oublierons pas 🙏🏻



Raouf Benslimane (ÔVoyages) : c'est une vraie page d'histoire qu'il a écrite et qu'il emmène avec lui... paix a son âme. Espiègle et bienveillante.