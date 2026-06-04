C’est un coup de tonnerre dans le milieu feutré de la travel tech.
Après 14 années de développement et d’existence, Ceetiz annonce cesser définitivement toutes ses activités dans les prochaines semaines. L’entreprise, rachetée en 2021 par le groupe japonais HIS/Miki Travel, espérait se sortir du trou d’air provoqué par la crise sanitaire.
"Nous honorerons tous les paiements pour les réservations dont les dates de voyage sont prévues jusqu’au 31 août 2026. Toutes les réservations à partir du 1er septembre seront annulées. Si vous avez la moindre question, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.
Notre équipe restera disponible dans les semaines à venir pour vous accompagner et répondre à tous vos besoins", expliquent les équipes de Ceetiz dans un communiqué.
Les prises de nouvelles réservations ont été stoppées depuis le 3 juin 2026.
Après 14 années de développement et d’existence, Ceetiz annonce cesser définitivement toutes ses activités dans les prochaines semaines. L’entreprise, rachetée en 2021 par le groupe japonais HIS/Miki Travel, espérait se sortir du trou d’air provoqué par la crise sanitaire.
"Nous honorerons tous les paiements pour les réservations dont les dates de voyage sont prévues jusqu’au 31 août 2026. Toutes les réservations à partir du 1er septembre seront annulées. Si vous avez la moindre question, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.
Notre équipe restera disponible dans les semaines à venir pour vous accompagner et répondre à tous vos besoins", expliquent les équipes de Ceetiz dans un communiqué.
Les prises de nouvelles réservations ont été stoppées depuis le 3 juin 2026.
Ceetiz : un rachat en 2021 pour se donner de l’air
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Activités touristiques : Ceetiz.com réalise une levée de fonds de 3 millions d’euros
Fondée en 2012, après deux années de maturation, la start-up a été initiée par Éric Blanc, ancien CEO d’Havas Voyages et de Pierre & Vacances, et Damien Bellon.
Très disruptive à l’époque, elle était alors "l’unique plateforme online permettant l’achat d’activités touristiques dans le monde", comme nous l’écrivions en 2013, lors de son ouverture à la revente en agences de voyages.
Deux ans plus tard, la jeune pousse lève 3 millions d’euros pour conquérir un secteur en pleine mutation.
A lire : Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?
À cette époque, elle avait réussi l’exploit de se hisser "au rang des principaux opérateurs mondiaux". Cette manne devait lui permettre d’asseoir une position concurrentielle encore accrue.
Elle proposait alors 8 000 activités dans plus de 220 destinations.
Malheureusement, l’arrivée de challengers internationaux a mis à mal l’acteur de la travel tech. À cela s’est ajoutée la crise sanitaire. En 2021, la start-up est rachetée par le groupe japonais HIS/Miki Travel.
Très disruptive à l’époque, elle était alors "l’unique plateforme online permettant l’achat d’activités touristiques dans le monde", comme nous l’écrivions en 2013, lors de son ouverture à la revente en agences de voyages.
Deux ans plus tard, la jeune pousse lève 3 millions d’euros pour conquérir un secteur en pleine mutation.
A lire : Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?
À cette époque, elle avait réussi l’exploit de se hisser "au rang des principaux opérateurs mondiaux". Cette manne devait lui permettre d’asseoir une position concurrentielle encore accrue.
Elle proposait alors 8 000 activités dans plus de 220 destinations.
Malheureusement, l’arrivée de challengers internationaux a mis à mal l’acteur de la travel tech. À cela s’est ajoutée la crise sanitaire. En 2021, la start-up est rachetée par le groupe japonais HIS/Miki Travel.
Ceetiz : une ultime recapitalisation en 2024
Trois ans plus tard, elle fait un retour en force à l’IFTM Top Resa.
Elle revendait de la billetterie pour les plus grands musées, monuments et parcs d’attractions, des city pass, des visites guidées, des excursions… le tout sur plus de 400 destinations.
Ceetiz employait près de 40 personnes et développait ses propres solutions technologiques, le tout en France.
Malgré tout, les pertes se sont accumulées, passant de 581 000 euros en 2021 à 2,27 millions d’euros en 2024. Courant de cette même année, l’actionnaire avait procédé à une augmentation de capital pour apurer les comptes, à hauteur de 2,050 millions d’euros.
Dans le bilan comptable de cet exercice, "la société mère s’est engagée à apporter son soutien financier et permettre à CEETIZ d’assurer ses obligations financières et ses échéances pour les 12 mois postérieurs à la signature de ses comptes annuels", pouvions-nous lire.
L’exercice 2025 semble avoir été celui de trop.
Elle revendait de la billetterie pour les plus grands musées, monuments et parcs d’attractions, des city pass, des visites guidées, des excursions… le tout sur plus de 400 destinations.
Ceetiz employait près de 40 personnes et développait ses propres solutions technologiques, le tout en France.
Malgré tout, les pertes se sont accumulées, passant de 581 000 euros en 2021 à 2,27 millions d’euros en 2024. Courant de cette même année, l’actionnaire avait procédé à une augmentation de capital pour apurer les comptes, à hauteur de 2,050 millions d’euros.
Dans le bilan comptable de cet exercice, "la société mère s’est engagée à apporter son soutien financier et permettre à CEETIZ d’assurer ses obligations financières et ses échéances pour les 12 mois postérieurs à la signature de ses comptes annuels", pouvions-nous lire.
L’exercice 2025 semble avoir été celui de trop.