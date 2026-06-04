C’est un coup de tonnerre dans le milieu feutré de la travel tech.



Après 14 années de développement et d’existence, Ceetiz annonce cesser définitivement toutes ses activités dans les prochaines semaines. L’entreprise, rachetée en 2021 par le groupe japonais HIS/Miki Travel, espérait se sortir du trou d’air provoqué par la crise sanitaire.



" Nous honorerons tous les paiements pour les réservations dont les dates de voyage sont prévues jusqu’au 31 août 2026. Toutes les réservations à partir du 1er septembre seront annulées. Si vous avez la moindre question, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Notre équipe restera disponible dans les semaines à venir pour vous accompagner et répondre à tous vos besoins ", expliquent les équipes de Ceetiz dans un communiqué.



Les prises de nouvelles réservations ont été stoppées depuis le 3 juin 2026.