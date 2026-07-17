Emerging Travel Group (RateHawk, Roundtrip) renforce son offre aérienne avec Travelport

Le partenariat s’inscrit également dans la stratégie de Travelport autour de l’intelligence artificielle. Le groupe a récemment annoncé une collaboration avec Cognizant et Anthropic, dont certaines fonctionnalités doivent s’appuyer sur TripServices afin d’intégrer davantage l’IA aux flux de travail des professionnels du voyage.



En parallèle de sa collaboration avec Travelport, Emerging Travel Group poursuit son développement sur le marché de la distribution aérienne.



Le groupe vise notamment l’obtention de l’accréditation IATA pour plusieurs de ses entités juridiques à travers le monde. Une première accréditation a déjà été obtenue en Allemagne.