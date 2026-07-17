Emerging Travel Group (RateHawk, Roundtrip) renforce son offre aérienne avec Travelport

De nouvelles fonctionnalités pour simplifier la gestion post-réservation - Depositphotos.com, Rawpixel
Emerging Travel Group, maison mère de RateHawk, ZenHotels et Roundtrip, annonce le renforcement de son partenariat avec Travelport.
L’entreprise étend ainsi l’intégration des contenus aériens du spécialiste de la distribution, avec pour objectif de simplifier la gestion des réservations et des opérations post-réservation pour les professionnels du voyage.
Cette évolution doit notamment permettre aux agents et aux gestionnaires de voyages d’effectuer plus facilement certaines opérations liées aux billets d’avion, comme l’émission, l’annulation ou encore le remboursement volontaire.
L’annonce intervient à l’approche de la haute saison estivale, période durant laquelle les volumes de réservations et les demandes de modification sont particulièrement importants.
Emerging Travel Group a commencé à intégrer l’offre de Travelport en 2025.
Les billets d’avion issus de la plateforme ont d’abord été ajoutés à RateHawk, plateforme de réservation multi-produits destinée aux professionnels du voyage, ainsi qu’à Roundtrip, sa solution dédiée aux voyages d’affaires.
L’entreprise étend ainsi l’intégration des contenus aériens du spécialiste de la distribution, avec pour objectif de simplifier la gestion des réservations et des opérations post-réservation pour les professionnels du voyage.
Cette évolution doit notamment permettre aux agents et aux gestionnaires de voyages d’effectuer plus facilement certaines opérations liées aux billets d’avion, comme l’émission, l’annulation ou encore le remboursement volontaire.
L’annonce intervient à l’approche de la haute saison estivale, période durant laquelle les volumes de réservations et les demandes de modification sont particulièrement importants.
Emerging Travel Group a commencé à intégrer l’offre de Travelport en 2025.
Les billets d’avion issus de la plateforme ont d’abord été ajoutés à RateHawk, plateforme de réservation multi-produits destinée aux professionnels du voyage, ainsi qu’à Roundtrip, sa solution dédiée aux voyages d’affaires.
Travelport mise sur des flux de travail intégrés
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Les utilisateurs de ces deux plateformes peuvent également accéder aux tarifs et aux contenus du GDS de Travelport, ainsi qu’au contenu NDC de certaines compagnies aériennes.
L’extension annoncée doit désormais faciliter davantage la gestion des dossiers une fois la réservation effectuée, directement depuis les environnements utilisés par les professionnels.
"L’accès direct aux différentes offres des compagnies aériennes est essentiel pour les professionnels du voyage, car il leur permet de gérer les itinéraires de leurs clients et d’effectuer des modifications sans avoir à communiquer avec des prestataires tiers", explique Fredrik Bonnalt, responsable de l’offre hors hébergement chez Emerging Travel Group.
Selon lui, cette intégration permet également d’accélérer le processus de réservation et le service client.
De son côté, Jason Toothman, directeur commercial de Travelport, souligne la demande croissante pour une gestion intégrée du contenu aérien au sein d’un même flux de travail.
Il met en avant TripServices, la plateforme de Travelport dédiée à la création et à la gestion des produits de voyage, qui doit permettre aux professionnels d’accéder, de réserver et de gérer les contenus plus rapidement.
L’extension annoncée doit désormais faciliter davantage la gestion des dossiers une fois la réservation effectuée, directement depuis les environnements utilisés par les professionnels.
"L’accès direct aux différentes offres des compagnies aériennes est essentiel pour les professionnels du voyage, car il leur permet de gérer les itinéraires de leurs clients et d’effectuer des modifications sans avoir à communiquer avec des prestataires tiers", explique Fredrik Bonnalt, responsable de l’offre hors hébergement chez Emerging Travel Group.
Selon lui, cette intégration permet également d’accélérer le processus de réservation et le service client.
De son côté, Jason Toothman, directeur commercial de Travelport, souligne la demande croissante pour une gestion intégrée du contenu aérien au sein d’un même flux de travail.
Il met en avant TripServices, la plateforme de Travelport dédiée à la création et à la gestion des produits de voyage, qui doit permettre aux professionnels d’accéder, de réserver et de gérer les contenus plus rapidement.
Emerging Travel Group vise l’accréditation IATA
Le partenariat s’inscrit également dans la stratégie de Travelport autour de l’intelligence artificielle. Le groupe a récemment annoncé une collaboration avec Cognizant et Anthropic, dont certaines fonctionnalités doivent s’appuyer sur TripServices afin d’intégrer davantage l’IA aux flux de travail des professionnels du voyage.
En parallèle de sa collaboration avec Travelport, Emerging Travel Group poursuit son développement sur le marché de la distribution aérienne.
Le groupe vise notamment l’obtention de l’accréditation IATA pour plusieurs de ses entités juridiques à travers le monde. Une première accréditation a déjà été obtenue en Allemagne.
En parallèle de sa collaboration avec Travelport, Emerging Travel Group poursuit son développement sur le marché de la distribution aérienne.
Le groupe vise notamment l’obtention de l’accréditation IATA pour plusieurs de ses entités juridiques à travers le monde. Une première accréditation a déjà été obtenue en Allemagne.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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