Astrid Kastberg nommée Directrice Générale de RateHawk

Ce nouveau poste reflète une étape clé dans notre expansion

Astrid apporte une vision stratégique rare, combinée à une forte capacité d’exécution. Elle jouera un rôle crucial dans le pilotage de notre croissance.

Je suis heureuse de rejoindre Emerging Travel Group à un moment aussi stimulant. Nous partageons avec l’équipe RateHawk une ambition forte : innover au service des professionnels du voyage et offrir une valeur tangible à nos partenaires

», souligne Ilya Kravtsov, Directeur commercial d’Emerging Travel Group. «RateHawk a connu une progression rapide en 2024, avec une valeur nette des réservations multipliée par 1,8 et une hausse de 67 % du nombre de réservations Astrid Kastberg entend consolider cette trajectoire, «. »RateHawk met aujourd’hui à disposition 2,7 millions d’hébergements, issus de plus de 130 000 établissements contractés directement, et de 320 grossistes. La plateforme propose également des vols de plus de 450 compagnies aériennes et des transferts dans 150 pays, via une API simple et un support 24/7.