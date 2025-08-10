TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale

La première montagne russe familiale tournoyante à propulsion d’Europe


C'est ce lundi 18 août 2025 que le Parc Astérix inaugure Cétautomatix, sa nouvelle montagne russe familiale. Première du genre en Europe, cette attraction tournoyante à propulsion promet des sensations fortes pour toute la famille, dès 1 mètre, et plonge les visiteurs au cœur du garage du célèbre forgeron du Village Gaulois.


Rédigé par le Lundi 18 Août 2025

Le Parc Astérix inaugure Cétautomatix, sa nouvelle montagne russe familiale - Photo : Sylvain Cambon, Parc Astérix
Le Parc Astérix inaugure Cétautomatix, sa nouvelle montagne russe familiale - Photo : Sylvain Cambon, Parc Astérix
CroisiEurope
Après plusieurs mois d'attente, le Parc Astérix inaugure ce lundi 18 août 2025, Cétautomatix sa nouvelle montagne russe familiale tournoyante à propulsion, une première en Europe.

Accessible dès 1 mètre, l’attraction promet des sensations fortes pour toute la famille, avec ses pentes abruptes, ses virages serrés et ses accélérations imprévisibles.

Les visiteurs pourront embarquer à bord de chars propulsés et tournoyants qui offrent un parcours dynamique de 420 mètres de rail, avec une hauteur maximale de 14 mètres et une vitesse pouvant atteindre 45 km/h.

Lire aussi : L’Été Gaulois au Parc Astérix revient du 12 juillet au 30 août 2025

Cétautomatix : un nouvel espace dédié au célèbre forgeron

Autres articles
Cétautomatix se distingue comme le premier « spinning coaster » familial d’Europe. Chaque tour offre des sensations renouvelées grâce au mouvement tournoyant des véhicules et à la configuration des sièges.

L’attraction s’inscrit dans un nouvel espace dédié au célèbre forgeron du Village Gaulois, Cétautomatix.

Les visiteurs pourront découvrir un « garage » en pleine effervescence, où tradition et ingéniosité se mêlent, pour tester les chars en conditions réelles.

Pour prolonger l’expérience, le Parc Astérix propose jusqu’au 23 septembre 2025 le billet Malin, au tarif unique adulte et enfant de 49€, en exclusivité web et en quantité limitée sur une sélection de dates.

Lire aussi : Comment les parcs d’attractions changent de méthode pour embaucher


Lu 433 fois

Tags : parc asterix
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 10 Août 2025 - 07:00 Trois villages de charme à découvrir absolument dans les Cévennes

Jeudi 7 Août 2025 - 07:00 Escapade en Champagne avec l'agence Instants

TourMaG

Brand news Partez en France

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !
Référencer de nouvelles destinations, organiser les séjours de vos clients, réserver des...
Dernière heure

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok

Assurance Voyage : la start-up française Koala rachetée par un géant irlandais !

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

NAUTIL - Assistant(e) de Production H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Crèches sur Saone (71))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage
Partez en France

Partez en France

Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale

Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025
Production

Production

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?
AirMaG

AirMaG

Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués

Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel

Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière l’Estuaire de la Gironde

CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière l’Estuaire de la Gironde
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias