Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale

Le Parc Astérix inaugure Cétautomatix, sa nouvelle montagne russe familiale - Photo : Sylvain Cambon, Parc Astérix
Après plusieurs mois d'attente, le Parc Astérix inaugure ce lundi 18 août 2025, Cétautomatix sa nouvelle montagne russe familiale tournoyante à propulsion, une première en Europe.
Accessible dès 1 mètre, l’attraction promet des sensations fortes pour toute la famille, avec ses pentes abruptes, ses virages serrés et ses accélérations imprévisibles.
Les visiteurs pourront embarquer à bord de chars propulsés et tournoyants qui offrent un parcours dynamique de 420 mètres de rail, avec une hauteur maximale de 14 mètres et une vitesse pouvant atteindre 45 km/h.
Lire aussi : L’Été Gaulois au Parc Astérix revient du 12 juillet au 30 août 2025
Accessible dès 1 mètre, l’attraction promet des sensations fortes pour toute la famille, avec ses pentes abruptes, ses virages serrés et ses accélérations imprévisibles.
Les visiteurs pourront embarquer à bord de chars propulsés et tournoyants qui offrent un parcours dynamique de 420 mètres de rail, avec une hauteur maximale de 14 mètres et une vitesse pouvant atteindre 45 km/h.
Lire aussi : L’Été Gaulois au Parc Astérix revient du 12 juillet au 30 août 2025
Cétautomatix : un nouvel espace dédié au célèbre forgeron
Autres articles
-
Comment les parcs d’attractions changent de méthode pour embaucher [ABO]
-
Le Parc Astérix atteint les 65 millions de visiteurs
-
Le Parc Astérix recrute pour ses métiers techniques
-
Découvrez Cétautomatix, la nouvelle attraction à sensations du Parc Astérix dès mai 2025 !
-
Avec "La Tour de Numérobis", le Parc Astérix vise toujours plus haut
Cétautomatix se distingue comme le premier « spinning coaster » familial d’Europe. Chaque tour offre des sensations renouvelées grâce au mouvement tournoyant des véhicules et à la configuration des sièges.
L’attraction s’inscrit dans un nouvel espace dédié au célèbre forgeron du Village Gaulois, Cétautomatix.
Les visiteurs pourront découvrir un « garage » en pleine effervescence, où tradition et ingéniosité se mêlent, pour tester les chars en conditions réelles.
Pour prolonger l’expérience, le Parc Astérix propose jusqu’au 23 septembre 2025 le billet Malin, au tarif unique adulte et enfant de 49€, en exclusivité web et en quantité limitée sur une sélection de dates.
Lire aussi : Comment les parcs d’attractions changent de méthode pour embaucher
L’attraction s’inscrit dans un nouvel espace dédié au célèbre forgeron du Village Gaulois, Cétautomatix.
Les visiteurs pourront découvrir un « garage » en pleine effervescence, où tradition et ingéniosité se mêlent, pour tester les chars en conditions réelles.
Pour prolonger l’expérience, le Parc Astérix propose jusqu’au 23 septembre 2025 le billet Malin, au tarif unique adulte et enfant de 49€, en exclusivité web et en quantité limitée sur une sélection de dates.
Lire aussi : Comment les parcs d’attractions changent de méthode pour embaucher
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille