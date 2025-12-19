Le Fonds d'investissement Certarès, présent au capital du groupe Marietton Développement et de Voyageurs du Monde a signé un accord avec le Groupe FS.
L’accord prévoit la création d’une coentreprise et comprend un investissement dans Trenitalia France visant à accélérer sa croissance et à consolider sa présence en France, au Royaume-Uni et sur les marchés transfrontaliers.
Trenitalia France prévoit d’utiliser les nouveaux capitaux investis "pour consolider sa position de deuxième opérateur ferroviaire à grande vitesse en France. Les principales initiatives comprennent l’extension de la flotte à au moins 19 rames ; le développement d’un nouveau site de maintenance près de Paris, l’augmentation des fréquences sur les lignes existantes (jusqu’à 28 circulations quotidiennes sur Paris–Lyon)".
Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029
Le but est également d’engager des investissements dans la technologie, la marque et le marketing, annonce le communiqué.
Trenitalia France prévoit également d'étendre ses services internationaux vers le Royaume-Uni avec une entrée sur la ligne Paris–Londres d’ici 2029.
En France et au Royaume-Uni, Certares dispose d’une forte présence dans la distribution de voyages à travers ses investissements dans American Express Global Business Travel (incluant CWT, Ovation et Egencia), Marietton Développement (incluant Havas Voyages et Selectour), Voyageurs du Monde (incluant Original Travel) et Internova Travel Group (incluant Barrhead Travel).
Dans le cadre du partenariat, Certares facilitera "la mise en place d’accords commerciaux axés sur la distribution des produits entre Trenitalia France et les sociétés de son portefeuille."
