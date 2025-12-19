Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029

Le but est également d’engager des investissements dans la technologie, la marque et le marketing, annonce le communiqué.



Trenitalia France prévoit également d'étendre ses services internationaux vers le Royaume-Uni avec une entrée sur la ligne Paris–Londres d’ici 2029.



En France et au Royaume-Uni, Certares dispose d’une forte présence dans la distribution de voyages à travers ses investissements dans American Express Global Business Travel (incluant CWT, Ovation et Egencia), Marietton Développement (incluant Havas Voyages et Selectour), Voyageurs du Monde (incluant Original Travel) et Internova Travel Group (incluant Barrhead Travel).



Dans le cadre du partenariat, Certares facilitera "la mise en place d’accords commerciaux axés sur la distribution des produits entre Trenitalia France et les sociétés de son portefeuille."

