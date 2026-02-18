Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr

TUI France ouvre TUI.fr à 8 nouveaux partenaires fournisseurs.
Depuis ce 18 février 2026, le voyagiste revend sur son site B2C les offres de MSC Croisières, Costa Croisières, Croisieurope, Belambra Clubs & Hôtels, Odalys, Villages Club du Soleil, Exotismes, ainsi que Solea.
"Avec cet écosystème TUI nous assumons un rôle de tiers de confiance : nous sélectionnons et garantissons la qualité des vacances de nos clients, qu’elle porte sur nos marques ou celles de nos partenaires. Plus de choix, plus d’expériences sans compromis sur l’exigence" explique Christophe Fuss, Directeur général de TUI France.
Concrètement les internautes pourront retrouver les marques historiques du voyagiste : Club Marmara, Club Lookéa, Nouvelles Frontières, ainsi que sa gamme de produits complémentaire TUI Sélection (Riu, TUI Blue, Grecotel...) dans laquelle figurait déjà quelques produits croisières de MSC, Croisieurope ou encore Odalys.
Depuis ce 18 février 2026, le voyagiste revend sur son site B2C les offres de MSC Croisières, Costa Croisières, Croisieurope, Belambra Clubs & Hôtels, Odalys, Villages Club du Soleil, Exotismes, ainsi que Solea.
"Avec cet écosystème TUI nous assumons un rôle de tiers de confiance : nous sélectionnons et garantissons la qualité des vacances de nos clients, qu’elle porte sur nos marques ou celles de nos partenaires. Plus de choix, plus d’expériences sans compromis sur l’exigence" explique Christophe Fuss, Directeur général de TUI France.
Concrètement les internautes pourront retrouver les marques historiques du voyagiste : Club Marmara, Club Lookéa, Nouvelles Frontières, ainsi que sa gamme de produits complémentaire TUI Sélection (Riu, TUI Blue, Grecotel...) dans laquelle figurait déjà quelques produits croisières de MSC, Croisieurope ou encore Odalys.
De nouvelles expériences de vacances : croisières, campings, combinés d'îles... sur TUI.fr
Autres articles
-
L’ACTIF annonce le coup d’envoi de sa tournée printanière 2026
-
TUI Group lance officiellement ses activités en Roumanie
-
Eloïse Ucar (MSC), l’ex-agente qui veut faire sauter les verrous de la croisière
-
Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa
-
MSC Croisières : Roberto Bruzzone nommé président
A cela s'ajoute désormais de nouvelles expériences : croisières avec MSC, Costa et Croisieurope, campings avec Odalys, villas privatives avec Solea, séjours et combiné dans les îles avec Exotismes, résidences locatives et clubs de vacances en France avec Belambra Clubs & Hôtels ainsi que Villages Clubs du Soleil.
En plus de destinations lointaines, tui.fr met notamment en avant une large offre en France (1000 offres).
"Cette évolution illustre l’ambition de TUI France : devenir à la fois tour opérateur et distributeur, capable de réunir sur une seule plateforme, tui.fr, le meilleur des offres du marché pour offrir encore plus de choix et de nouvelles expériences à ses clients et futurs clients", précise le communiqué de presse.
En plus de destinations lointaines, tui.fr met notamment en avant une large offre en France (1000 offres).
"Cette évolution illustre l’ambition de TUI France : devenir à la fois tour opérateur et distributeur, capable de réunir sur une seule plateforme, tui.fr, le meilleur des offres du marché pour offrir encore plus de choix et de nouvelles expériences à ses clients et futurs clients", précise le communiqué de presse.