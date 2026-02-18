TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr

8 nouveaux partenaires revendus sur TUI.fr


TUI France élargit son écosystème en ouvrant TUI.fr à huit nouveaux partenaires. Croisières, campings, villas, clubs en France et séjours lointains viennent enrichir l’offre.


Rédigé par le Mercredi 18 Février 2026 à 18:12

MSC, Costa, Exotismes, Croiseurope... désormais vendus sur le site TUI.fr - Photo TUI France
MSC, Costa, Exotismes, Croiseurope... désormais vendus sur le site TUI.fr - Photo TUI France
CroisiEurope
TUI France ouvre TUI.fr à 8 nouveaux partenaires fournisseurs.

Depuis ce 18 février 2026, le voyagiste revend sur son site B2C les offres de MSC Croisières, Costa Croisières, Croisieurope, Belambra Clubs & Hôtels, Odalys, Villages Club du Soleil, Exotismes, ainsi que Solea.

"Avec cet écosystème TUI nous assumons un rôle de tiers de confiance : nous sélectionnons et garantissons la qualité des vacances de nos clients, qu’elle porte sur nos marques ou celles de nos partenaires. Plus de choix, plus d’expériences sans compromis sur l’exigence" explique Christophe Fuss, Directeur général de TUI France.

Concrètement les internautes pourront retrouver les marques historiques du voyagiste : Club Marmara, Club Lookéa, Nouvelles Frontières, ainsi que sa gamme de produits complémentaire TUI Sélection (Riu, TUI Blue, Grecotel...) dans laquelle figurait déjà quelques produits croisières de MSC, Croisieurope ou encore Odalys.

De nouvelles expériences de vacances : croisières, campings, combinés d'îles... sur TUI.fr

Autres articles
A cela s'ajoute désormais de nouvelles expériences : croisières avec MSC, Costa et Croisieurope, campings avec Odalys, villas privatives avec Solea, séjours et combiné dans les îles avec Exotismes, résidences locatives et clubs de vacances en France avec Belambra Clubs & Hôtels ainsi que Villages Clubs du Soleil.

En plus de destinations lointaines, tui.fr met notamment en avant une large offre en France (1000 offres).

"Cette évolution illustre l’ambition de TUI France : devenir à la fois tour opérateur et distributeur, capable de réunir sur une seule plateforme, tui.fr, le meilleur des offres du marché pour offrir encore plus de choix et de nouvelles expériences à ses clients et futurs clients", précise le communiqué de presse.

Lu 115 fois

Tags : costa, croisieurope, exotismes, msc, tui
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr

Podcast : les Laurentides (Québec), le nouvel eldorado des retraites bien-être

Chine : Songtsam ouvre sa nouvelle adresse de luxe à Kunming

L'"effet Trump" pèse sur l’attractivité des États-Unis auprès des Français

Capfrance franchit la barre des 80 établissements

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e) voyages confirmé(e) H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr

Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr
Partez en France

Partez en France

Capfrance franchit la barre des 80 établissements

Capfrance franchit la barre des 80 établissements
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Podcast : les Laurentides (Québec), le nouvel eldorado des retraites bien-être

Podcast : les Laurentides (Québec), le nouvel eldorado des retraites bien-être
Production

Production

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire
AirMaG

AirMaG

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Chine : Songtsam ouvre sa nouvelle adresse de luxe à Kunming

Chine : Songtsam ouvre sa nouvelle adresse de luxe à Kunming
HotelMaG

Hébergement

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias