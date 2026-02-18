Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr

A cela s'ajoute désormais de nouvelles expériences : croisières avec MSC, Costa et Croisieurope, campings avec Odalys, villas privatives avec Solea, séjours et combiné dans les îles avec Exotismes, résidences locatives et clubs de vacances en France avec Belambra Clubs & Hôtels ainsi que Villages Clubs du Soleil.



En plus de destinations lointaines, tui.fr met notamment en avant une large offre en France (1000 offres).



"Cette évolution illustre l’ambition de TUI France : devenir à la fois tour opérateur et distributeur, capable de réunir sur une seule plateforme, tui.fr, le meilleur des offres du marché pour offrir encore plus de choix et de nouvelles expériences à ses clients et futurs clients" , précise le communiqué de presse.