Depuis son arrivée chez TUI France en 2013, Christophe Fuss, en collaboration avec ses équipes, ne cesse de faire évoluer l’image et les concepts Club Marmara et Club Lookéa, de développer leur montée en qualité et d’innover sur ce segment pour répondre chaque année aux nouvelles tendances sociétales et aux besoins des clients.



Passionné par le foot et les chevaux, il aime les balades à la campagne et tout particulièrement la ville de Barcelone où il a vécu pendant plusieurs années en famille.



2013 à aujourd'hui - Directeur Général Adjoint de TUI France

- Directeur des opérations et de l'exploitation des Club Marmara et Club Lookéa, ainsi que des Réceptifs et Délégations à destination.

- Directeur des opérations et de l’exploitation des Hôtels et des Clubs TUI France et des opérations TO TUI France (Dir. Ops moyen et long courrier, Dir. Billetterie, Dir H&S, Dir Hotline Aéroport, Dir. Gestion des vols, Dir Gestion de crise, Dir Coordination Réceptifs)

- Directeur des opérations Clubs et Directeur service Relations clients, de la direction RH Club, de la direction du produit Club, de la direction du service H&S pour TUI France, du Service Hotline aéroport et en charge de la direction qualité TUI France.



2012 - Directeur Prestation Zone sur Club Med 2, Antilles et France

- Directeur Regional des opérations France et Portugal et DG de la filiale SGHT

- Directeur Régional des Opérations Espagne et Portugal (basé à Barcelone)



1992 à 2001 - Senior Manager des événements spéciaux du Parc (Evènementiel, Production Audio et vidéo, lancements marketing (Disneyland Paris)