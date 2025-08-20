TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Pourquoi la hausse des taxes du transport aérien est nécessaire à sa décarbonation ? [ABO]

La chronique de Jérôme du Boucher, responsable aviation pour T&E France


Face à l’urgence climatique, la taxation du transport aérien s’impose comme un levier central pour réduire les émissions du secteur, en forte hausse. En orientant les voyageurs vers des alternatives moins carbonées, cette fiscalité incite à limiter le trafic, pilier majeur de la décarbonation avec les carburants durables. Pour Jérôme du Boucher, responsable aviation pour T&E France, il s’agit aussi de corriger une injustice fiscale, dans un secteur encore largement exonéré.


Rédigé par Jérôme du Boucher le Mercredi 20 Août 2025

La fiscalité est le moyen le plus direct de guider le choix des voyageurs vers des destinations nécessitant des moyens de transport moins carbonés - DepositPhotos.com, AndreyPopov
La fiscalité est le moyen le plus direct de guider le choix des voyageurs vers des destinations nécessitant des moyens de transport moins carbonés - DepositPhotos.com, AndreyPopov
CroisiEurope
Les scientifiques ont de nouveau sonné l'alarme sur l’état du réchauffement climatique qui menace nos conditions de vie. Le dépassement du seuil de +1,5°C est désormais inéluctable.

Alors que les émissions des différents moyens de transport commencent à baisser en Europe, en lien avec les politiques d’électrification, les émissions du secteur aérien continuent, elles, à augmenter rapidement.

Elles retrouveront en 2025 leur niveau d’avant-covid et les projections de croissance du trafic prévues par le secteur promettent de poursuivre cette tendance.

C’est l’exact inverse du mouvement que devrait emprunter le secteur pour réduire ses émissions à zéro. Sans compter l’impact climatique des traînées de condensation qui double l’impact du secteur aérien.

Lire aussi : Évolution de la pollution des transports : faut-il s’alarmer ?


La fiscalité pour guider le choix des voyageurs

La décarbonation du secteur aérien repose sur plusieurs piliers. Parmi les principaux figurent la maîtrise du niveau du trafic, le renouvellement des flottes et la production de carburants alternatifs.

D’autres leviers existent comme l’optimisation des trajectoires de vol et le développement des avions électriques, mais leur potentiel de décarbonation d’ici 2050 reste marginal.

Le renouvellement des flottes est un levier sur lequel il y a peu de marge de manœuvre, les compagnies aériennes cherchant naturellement à l’actionner pour économiser du carburant et être ainsi plus compétitives. Reste donc principalement la maîtrise du niveau de trafic et les carburants alternatifs.

Dans la modélisation que nous avons faite, nous montrons que, une fois compté l’effet du renouvellement des flottes, la maîtrise du niveau de trafic doit contribuer pour 80% des efforts de décarbonation en 2030, et 51,2% en 2040.

Le reste des efforts de décarbonation est assuré par les carburants alternatifs et les avions électriques, dont la contribution est progressive.

On voit donc l’importance première de la maîtrise du trafic dans la décarbonation de l’aérien.

La taxation de l’aérien est un moyen indispensable pour maîtriser le niveau de trafic. Le critère de prix est central dans le choix d’un voyage ou de vacances et les vols pour le loisir représentent le trois-quart des émissions.

La fiscalité est le moyen le plus direct de guider le choix des voyageurs vers des destinations nécessitant des moyens de transport moins carbonés.

Autrement dit, comment espérer que les voyageurs privilégient le train tant que le billet d’avion coûte moins cher ?

Lire aussi : Train plus cher que l’avion : "une question de volonté politique"

Taxation de l'aérien : encore des blocages au niveau européen

Aujourd’hui, le train est en moyenne 2,5 fois plus cher que l’avion sur les liaisons européennes.

Sans cette maîtrise du niveau de trafic rendue possible par la taxation, il y aura toujours plus de passagers. Sans taxation, le renouvellement des flottes et la production de carburants alternatifs ne pourraient au mieux que contenir les émissions à leur niveau actuel.

La théorie économique indique que cette taxation serait idéalement appliquée au niveau international. Mais parier uniquement sur cet échelon en l’absence de consensus revient concrètement à défendre le statu quo. De même au niveau européen où les discussions patinent depuis des années sur la taxation du kérosène.

En attendant que ces échelons se débloquent, et pour y contribuer, l’action au niveau national trouve toute sa pertinence et l’on voit d’ailleurs les principaux pays européens opter pour cette approche avec les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni en tête.

L’utilisation de la taxe sur les billets d’avion, (TSBA) payée par toutes les compagnies aériennes pour les vols effectués au départ de France est ainsi un moyen pertinent de contribuer à la décarbonation du secteur français et constitue un prérequis pour envisager d’embarquer encore d’autres pays dans cette dynamique.

Fixée en fonction de la destination finale du voyageur et exonérant les passagers en correspondance, elle limite drastiquement le risque de fuite carbone sur d’autres aéroports limitrophes.

Si les transporteurs français s'opposent avec virulence à la hausse de la TSBA, rappelons que le déficit de compétitivité des compagnies européennes qu'ils invoquent vient avant tout de la politique de libéralisation européenne des droits de service aérien, qui ont donné des créneaux sans limite aux compagnies étrangères.

Fiscalité : le transport aérien continue de jouir d’une situation privilégiée

Autres articles
De plus, le secteur aérien bénéficie d’exonérations fiscales massives, que nous avons évaluées à plus de 5 milliards d’euros en 2025 pour la France*. Il n’y a pas de taxe sur le kérosène ni de TVA sur les vols internationaux.

Alors que l'État s’engage dans une cure d’austérité, ce mode de transport polluant continue de jouir d’une situation privilégiée.

La transition écologique de nos économies demande des efforts à tout le monde et ces efforts sont d’autant mieux acceptés que la population en ressent une juste répartition.

Comment accepter que les passagers d’un vol à Bali ne payent aucune taxe sur le kérosène, ni de TVA quand vous êtes un ménage modeste et que vous payez 60€ de taxe sur votre plein d’essence pour vos trajets quotidiens ?

La taxation de l’aérien permet non seulement de décarboner ce secteur, mais également de réparer cette injustice fiscale qui fragilise la cohésion sociale.

Lire aussi : Transport aérien : la FNAM réclame un moratoire fiscal

* Actualisation du chiffre de 6,1 mds€ documenté dans le rapport de T&E avec la dernière hausse de la TSBA adoptée début 2025.

Jérôme du Boucher - Crédit photo : T&E France
Jérôme du Boucher - Crédit photo : T&E France
Jérôme du Boucher a rejoint T&E France en mars 2023, où il est en charge du programme aviation, en lien avec l’équipe basée à Bruxelles.

Il apporte son expertise aux décideurs politiques et industriels sur les questions de transformation du secteur aérien.

Auparavant, il a œuvré au lancement des Licoornes, une alliance d’entreprises coopératives engagées.

Diplômé de Sciences Po et des Arts et Métiers, il a eu l’occasion, pendant ses études, de travailler notamment à l’Assemblée nationale et à ArianeGroup.

T&E (Transport & Environment) est l’organisation de référence sur la décarbonation des transports en Europe. Indépendante des partis politiques et du secteur privé, l'organisation publie de nombreux rapports, analyses et recommandations sur les leviers industriels, sociaux et économiques de la décarbonation des transports.

Lu 672 fois

Tags : transport et environnement
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Ryanair condamnée à 1,3 M€... avant une amende à plus d'un milliard d'euros ? [ABO]

Ryanair condamnée à 1,3 M€... avant une amende à plus d'un milliard d'euros ? [ABO]

Pourquoi la hausse des taxes du transport aérien est nécessaire à sa décarbonation ? [ABO] Pourquoi la hausse des taxes du transport aérien est nécessaire à sa décarbonation ? [ABO]

Exclusif : Adam Oubuih futur directeur général d'Atout France ? [ABO] Exclusif : Adam Oubuih futur directeur général d'Atout France ? [ABO]

Aventure et Volcans renaît de ses cendres [ABO] Aventure et Volcans renaît de ses cendres [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO] Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO]

Etats-Unis : il était une fois l’Amérique Etats-Unis : il était une fois l’Amérique

Vélo : l'avenir radieux de la petite reine [ABO] Vélo : l'avenir radieux de la petite reine [ABO]

TourMaG
Dernière heure

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

L'AGENCE PHOTOGRAPHES DU MONDE - Responsable Voyages H/F - CDI - (Paris 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet
Partez en France

Partez en France

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national
Production

Production

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan

Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec "Sail & Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages

Avec "Sail &amp; Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias