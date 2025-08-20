Pourquoi la hausse des taxes du transport aérien est nécessaire à sa décarbonation ? [ABO]

La chronique de Jérôme du Boucher, responsable aviation pour T&E France

Face à l’urgence climatique, la taxation du transport aérien s’impose comme un levier central pour réduire les émissions du secteur, en forte hausse. En orientant les voyageurs vers des alternatives moins carbonées, cette fiscalité incite à limiter le trafic, pilier majeur de la décarbonation avec les carburants durables. Pour Jérôme du Boucher, responsable aviation pour T&E France, il s’agit aussi de corriger une injustice fiscale, dans un secteur encore largement exonéré.

Rédigé par Jérôme du Boucher le Mercredi 20 Août 2025

