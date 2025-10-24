La Thaïlande réévalue la mesure d’exemption de visa de 60 jours

Cette réunion vise à trouver un équilibre entre la promotion du tourisme et le respect des règles d’immigration, afin que la Thaïlande demeure une destination attractive tout en protégeant les entreprises locales contre la concurrence étrangère illégale.

Le ministre Atthakorn Sirilatthayakorn a souligné l’enjeu de cette révision : «Ce n'est pas la première fois que le gouvernement envisage un retour à 30 jours. Déjà à la fin de l'été 2024, cela avait été évoqué. La presse étrangère avait aussi fait écho, en mars dernier, d'une possible réduction de la durée du voyage sans visa à 30 jours.C'est en juillet 2024, que la Thaïlande a annoncé que les citoyens de 93 pays pouvaient séjourner en Thaïlande sans visa deux fois plus longtemps, l'exemption de visa étant passé de 30 à 60 jours le 15 juillet 2024.Pour rappel, pour voyager en Thaïlande, la durée de validité du passeport doit être d’au moins six mois à compter de la date d’entrée sur le territoire thaïlandais.Comme l'indique VisasNews, pour l’heure, aucune mesure n’a donc encore été décidée, une évaluation est en cours et toute évolution nécessitera un aval gouvernemental et une communication officielle préalable.