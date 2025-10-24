La Thaïlande réévalue la mesure d’exemption de visa de 60 jours

Le ministère du Tourisme et des Sports de Thaïlande a convoqué une réunion avec plusieurs institutions gouvernementales afin d’examiner les conséquences de la mesure "Visa Free (60)", qui permet aux visiteurs étrangers de séjourner jusqu’à 60 jours sans visa.
Présidée par Atthakorn Sirilatthayakorn, ministre du Tourisme et des Sports, la réunion s’est tenue le 22 octobre 2025 au siège du ministère, en présence de Nattariya Taweewong, secrétaire permanente du ministère, et de représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, du Bureau de l’immigration, du Conseil national de sécurité, ainsi que des départements internes du ministère du Tourisme et des Sports.
Les échanges ont porté sur la nécessité d’évaluer les impacts concrets de la mesure d’exemption de visa, notamment en matière de sécurité, de gestion migratoire et de régulation du marché du travail étranger. Les autorités souhaitent s’assurer que la durée de séjour autorisée reste cohérente avec la politique nationale de développement touristique tout en prévenant les abus liés à certaines activités commerciales illégales.
Thaïlande réévaluation de l'exemption de visa de 60 jours
Le ministre Atthakorn Sirilatthayakorn a souligné l’enjeu de cette révision : « Cette réunion vise à trouver un équilibre entre la promotion du tourisme et le respect des règles d’immigration, afin que la Thaïlande demeure une destination attractive tout en protégeant les entreprises locales contre la concurrence étrangère illégale. »
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement envisage un retour à 30 jours. Déjà à la fin de l'été 2024, cela avait été évoqué. La presse étrangère avait aussi fait écho, en mars dernier, d'une possible réduction de la durée du voyage sans visa à 30 jours.
C'est en juillet 2024, que la Thaïlande a annoncé que les citoyens de 93 pays pouvaient séjourner en Thaïlande sans visa deux fois plus longtemps, l'exemption de visa étant passé de 30 à 60 jours le 15 juillet 2024.
Pour rappel, pour voyager en Thaïlande, la durée de validité du passeport doit être d’au moins six mois à compter de la date d’entrée sur le territoire thaïlandais.
Comme l'indique VisasNews, pour l’heure, aucune mesure n’a donc encore été décidée, une évaluation est en cours et toute évolution nécessitera un aval gouvernemental et une communication officielle préalable.
