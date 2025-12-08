Coupe du Monde, Route 66 : le Travel South USA 2025 met en lumière le potentiel touristique du Sud des États-Unis

Au-delà des rendez-vous professionnels préprogrammés, l’International Showcase a misé cette année sur une véritable immersion terrain pour convaincre les acheteurs internationaux.



L’accent a été mis sur la richesse et la diversité des destinations sudistes : le jazz vibrant de Kansas City, le baseball emblématique de Saint-Louis, la puissance du fleuve Mississippi, les paysages sauvages des Ozarks, sans oublier la mythique Route 66, qui fêtera son centenaire en 2026.



" Beaucoup de nos voyageurs internationaux ne sont jamais venus à Kansas City, donc nous voulions vraiment leur offrir l’occasion de découvrir le jazz, le baseball de Saint-Louis, le fleuve Mississippi et la Route 66. Nous sommes très heureux que vous soyez tous ici et nous avons hâte d’aborder une excellente année 2026 ", a souligné Liz Bittner.



Une manière de rappeler que le tourisme sudiste dépasse largement les clichés de La Nouvelle-Orléans, Nashville ou Atlanta, et révèle un éventail de destinations encore méconnues, prêtes à accueillir une nouvelle génération de voyageurs.