Coupe du Monde, Route 66 : le Travel South USA 2025 met en lumière le potentiel touristique du Sud des États-Unis

Kansas City a accueilli 350 professionnels du tourisme international


Du 1er au 4 décembre 2025, Kansas City a accueilli le Travel South USA International Showcase, réunissant plus de 350 professionnels venus de 20 pays pour mettre en lumière le potentiel touristique du Sud des États-Unis. À l’approche de la Coupe du Monde 2026 et du centenaire de la Route 66, l’événement a pris une dimension stratégique, offrant aux acteurs internationaux l’occasion de découvrir une région encore méconnue, mais en pleine effervescence.


Rédigé par le Lundi 8 Décembre 2025

Aerticket
Pour son édition 2025, le Travel South USA International Showcase a réuni, la semaine dernière, plus de 350 participants issus de 20 pays, venus découvrir le potentiel touristique du Sud des États-Unis.

Un rendez-vous stratégique, pensé comme un tremplin vers une année 2026 décisive pour la reprise et l’accélération de la fréquentation internationale.

Malgré le froid hivernal, à l'intérieur, l’ambiance se voulait "chaleureuse, ouverte et tournée vers l’avenir", assure Liz Bittner, CEO de Travel South USA, rencontrée à l’événement.

Pour la première fois, le salon a posé ses valises à Kansas City, au cœur du Missouri. Un choix parfaitement assumé par l’organisation.

"Pourquoi avons-nous choisi Kansas City ? Eh bien, c’est l’une des villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA. Elle accueillera six matchs l’an prochain. Elle se trouve dans le Missouri et 2026 marquera aussi le 100e anniversaire de la Route 66."

Un Showcase pour révéler un Sud américain méconnu

À la découverte de Kansas City - Photo : ABrille
À la découverte de Kansas City - Photo : ABrille
Au-delà des rendez-vous professionnels préprogrammés, l’International Showcase a misé cette année sur une véritable immersion terrain pour convaincre les acheteurs internationaux.

L’accent a été mis sur la richesse et la diversité des destinations sudistes : le jazz vibrant de Kansas City, le baseball emblématique de Saint-Louis, la puissance du fleuve Mississippi, les paysages sauvages des Ozarks, sans oublier la mythique Route 66, qui fêtera son centenaire en 2026.

"Beaucoup de nos voyageurs internationaux ne sont jamais venus à Kansas City, donc nous voulions vraiment leur offrir l’occasion de découvrir le jazz, le baseball de Saint-Louis, le fleuve Mississippi et la Route 66. Nous sommes très heureux que vous soyez tous ici et nous avons hâte d’aborder une excellente année 2026", a souligné Liz Bittner.

Une manière de rappeler que le tourisme sudiste dépasse largement les clichés de La Nouvelle-Orléans, Nashville ou Atlanta, et révèle un éventail de destinations encore méconnues, prêtes à accueillir une nouvelle génération de voyageurs.

Travel South USA International Showcase : une édition tournée vers 2026

Pour Travel South USA, cette édition 2025 revêtait une dimension résolument stratégique.

Dans un contexte de reprise du marché international et à l’approche d’événements majeurs comme la Coupe du Monde 2026, l’organisation entendait positionner durablement le Sud des États-Unis dans le radar des tour-opérateurs et agences européennes.

D'ailleurs, les premières tendances confirment un regain d’intérêt pour les roadtrips culturels, une montée en puissance des voyages expérientiels et une curiosité croissante pour les destinations américaines dites "secondaires", encore peu explorées.

Une dynamique qui pourrait profiter pleinement au Sud, territoire à forte identité, porté par une hospitalité réputée et une offre touristique plus riche qu’on ne l’imagine.


Tags : coupe du monde, travel south, usa
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
