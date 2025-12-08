Fêtes du monde : en Corée du Sud, Noël est "un moment romantique ou amical"

Durant les fêtes de fin d'année, les villes de Corée du Sud, en particulier Séoul et Busan, se parent de grandes illuminations et de décorations très colorées - DepositPhotos.com, sepavone
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Corée du Sud ?
Mélusine Blanchet : En Corée du Sud, les fêtes de fin d’année ont une atmosphère très différente de celle que l’on connaît en Europe. Noël n’est pas une fête familiale traditionnelle : c’est plutôt un moment romantique ou amical, que l’on passe en couple ou entre amis.
Les villes, en particulier Séoul et Busan, se parent de grandes illuminations, de décorations très colorées et organisent des concerts en plein air.
Le Nouvel An occidental est surtout marqué par les grands rassemblements du 31 décembre, avec feux d’artifice, concerts et décompte sur les places publiques.
En revanche, le vrai Nouvel An traditionnel coréen (nouvel an lunaire), Seollal, tombe généralement fin janvier ou début février : c’est le moment où les familles se retrouvent, où l’on prépare des plats traditionnels et où les voyageurs peuvent découvrir un autre rythme, plus paisible, avec un patrimoine immatériel très présent.
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Mélusine Blanchet : Les illuminations de Séoul, notamment sur la rivière Cheonggyecheon et près de la mairie, attirent énormément de visiteurs. La ville de Busan organise également un "Busan Christmas Tree Festival", très populaire pour ses arches lumineuses.
En termes de traditions, les voyageurs sont souvent curieux de découvrir le cérémonial du premier lever de soleil de l’année : très tôt le 1er janvier, les Coréens se rassemblent sur les plages de la côte Est - Sokcho, Gangneung ou encore Pohang - pour faire un vœu en regardant le soleil apparaître. C’est un moment très symbolique et unique à vivre.
A Jeju, sur l'ancien volcan secondaire Seongsan Ilchulbong, se passe l'un des évènements les plus importants : chaque année, le site accueille des festivités du Nouvel An, avec concerts, animations culturelles, stands de nourriture locale et un grand décompte avant l’apparition du soleil sur l’horizon.
C’est l’un des festivals les plus spectaculaires de la période, très prisé les familles et les voyageurs.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact fort sur l’attractivité touristique ?
Mélusine Blanchet : Non, cette période est encore boudée par les touristes.
La Corée est réputée très froide en hiver, mais le pays est complètement adapté (chauffage dans les transports, les magasins, parfois même en extérieur sur les zones d'attente, nombreux commerces où se réchauffer, etc.) et, le froid étant sec, la sensation n'est pas aussi glaciale qu'en Europe pour les mêmes températures.
Nous espérons que cela changera les préjugés car cette période, hors saison touristique, permet des activités et expériences totalement différentes de celles habituelles !
TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?
Mélusine Blanchet : Oui. Nous proposons un séjour de groupe permettant de profiter des différents paysages enneigés, avec des activités liées et les festivals de fin d'année. Nous avons également des séjours sur-mesure qui sont adaptés pour cette période.
TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?
Mélusine Blanchet : Le début de l’année 2026 s’annonce prometteur.
Nous avons une demande croissante pour les séjours immersifs, familiaux et aventuriers.
Le haut de gamme, également, fait davantage son chemin en Corée du sud. Les agences françaises nous sollicitent de plus en plus pour diversifier leur offre en Asie et proposer une alternative à la Corée très "mainstream" avec des demandes plus thématiques et spécifiques.
Nous entamons 2026 avec une équipe renforcée, une offre élargie et une logistique optimisée, notamment sur les régions moins connues qui constituent notre cœur d’expertise.
TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?
Mélusine Blanchet : Pour 2026, nous souhaitons :
• développer davantage les destinations hors des sentiers battus et de nature comme Geoje, Danyang, Jecheon, Ulleungdo et la côte Sud ;
• développer davantage notre offre haut de gamme ;
• renforcer notre présence sur la mobilité durable et les circuits en transport en commun ;
• de nouveaux partenariats locaux pour proposer des activités artisanales et culturelles exclusives ;
• agrandir l'équipe pour gagner en rapidité sur les demandes BtoB ;
• consolider notre position auprès des agences partenaires, avec une communication plus active et des tarifs attractifs.
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Mélusine Blanchet : La Corée du Sud a encore un énorme potentiel inexploité.
Les voyageurs veulent sortir des itinéraires classiques, et c’est précisément ce que nous proposons : une Corée authentique, accueillante, variée, avec des expériences que l’on ne trouve pas ailleurs.
Tour de Corée met en avant une expertise locale solide, des programmes immersifs et flexibles, une équipe francophone réactive et sur place, et des destinations rarement programmées, mais immersives, qui séduisent immédiatement les voyageurs.
Pour 2026, nous encourageons les agences françaises à intégrer la Corée comme une destination majeure de leur catalogue Asie : c’est un pays sûr, moderne, accessible, mais encore suffisamment confidentiel pour offrir une vraie valeur ajoutée à leurs clients.
Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
