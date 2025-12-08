Fêtes du monde : en Corée du Sud, Noël est "un moment romantique ou amical"

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Mélusine Blanchet : Oui. Nous proposons un séjour de groupe permettant de profiter des différents paysages enneigés, avec des activités liées et les festivals de fin d'année. Nous avons également des séjours sur-mesure qui sont adaptés pour cette période.



TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



Mélusine Blanchet : Le début de l’année 2026 s’annonce prometteur.



Nous avons une demande croissante pour les séjours immersifs, familiaux et aventuriers.



Le haut de gamme, également, fait davantage son chemin en Corée du sud. Les agences françaises nous sollicitent de plus en plus pour diversifier leur offre en Asie et proposer une alternative à la Corée très "mainstream" avec des demandes plus thématiques et spécifiques.



Nous entamons 2026 avec une équipe renforcée, une offre élargie et une logistique optimisée, notamment sur les régions moins connues qui constituent notre cœur d’expertise.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?



Mélusine Blanchet : Pour 2026, nous souhaitons :



• développer davantage les destinations hors des sentiers battus et de nature comme Geoje, Danyang, Jecheon, Ulleungdo et la côte Sud ;



• développer davantage notre offre haut de gamme ;



• renforcer notre présence sur la mobilité durable et les circuits en transport en commun ;



• de nouveaux partenariats locaux pour proposer des activités artisanales et culturelles exclusives ;



• agrandir l'équipe pour gagner en rapidité sur les demandes BtoB ;



• consolider notre position auprès des agences partenaires, avec une communication plus active et des tarifs attractifs.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Mélusine Blanchet : La Corée du Sud a encore un énorme potentiel inexploité.



Les voyageurs veulent sortir des itinéraires classiques, et c’est précisément ce que nous proposons : une Corée authentique, accueillante, variée, avec des expériences que l’on ne trouve pas ailleurs.



Tour de Corée met en avant une expertise locale solide, des programmes immersifs et flexibles, une équipe francophone réactive et sur place, et des destinations rarement programmées, mais immersives, qui séduisent immédiatement les voyageurs.



Pour 2026, nous encourageons les agences françaises à intégrer la Corée comme une destination majeure de leur catalogue Asie : c’est un pays sûr, moderne, accessible, mais encore suffisamment confidentiel pour offrir une vraie valeur ajoutée à leurs clients.