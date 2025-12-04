Le Maroc confie sa communication digitale à 3 agences de communication !

Le recrutement de créateurs de contenus influents constitue un axe central du dispositif. Ces collaborations viseront à proposer des formats immersifs dépassant les simples publications promotionnelles, afin de valoriser des expériences vécues au Maroc.



Dans un contexte de concurrence accrue entre destinations, l’approche entend toucher à la fois les voyageurs à la recherche d’aventure, d’expériences mémorables ou de rencontres culturelles.