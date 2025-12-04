TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Maroc confie sa communication digitale à 3 agences de communication !

Un groupement d’agences pilotera la stratégie digitale du Maroc sur 16 marchés


L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a sélectionné un groupement composé de Heaven, Hopscotch Tourism et Avant-Scène pour déployer sa stratégie digitale internationale. L’objectif : renforcer la visibilité du Maroc dans 16 marchés clés grâce à une production de contenus ciblés, des campagnes d’influence et une diffusion adaptée à chaque zone géographique.


Vendredi 5 Décembre 2025

L’ONMT confie sa communication digitale internationale ©DepositPhotos/tiagofernandez
L'ONMT a choisi Heaven, Hopscotch Tourism et Avant-Scène pour conduire sa communication digitale mondiale.

Le groupement combine expertises complémentaires : Hopscotch Tourism pour sa connaissance du secteur touristique, Heaven pour la création de contenus, et Avant-Scène pour son ancrage au Maroc.

Ensemble, ils proposeront une stratégie unifiée mêlant production visuelle, diffusion adaptée et pilotage des plateformes digitales. Les agences devront renforcer l’attractivité du Maroc auprès des voyageurs internationaux en s’appuyant sur des contenus authentiques et engageants.

Maroc : une stratégie déployée sur 16 marchés

La campagne s’adressera à 16 marchés émetteurs : France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Belgique, Pays-Bas, Italie, Scandinavie, pays du Golfe, Russie, Brésil, Mexique, Israël et Afrique subsaharienne. Le groupement devra adapter les messages aux spécificités locales tout en conservant une identité homogène.

La production inclura vidéos, images et contenus UGC, associés à des campagnes d'influence pensées pour dynamiser les réseaux sociaux. Les six plateformes digitales internationales de l'ONMT deviendront la vitrine des expériences culturelles et des paysages marocains.

Une stratégie d’influence structurée

Le recrutement de créateurs de contenus influents constitue un axe central du dispositif. Ces collaborations viseront à proposer des formats immersifs dépassant les simples publications promotionnelles, afin de valoriser des expériences vécues au Maroc.

Dans un contexte de concurrence accrue entre destinations, l’approche entend toucher à la fois les voyageurs à la recherche d’aventure, d’expériences mémorables ou de rencontres culturelles.

