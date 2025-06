Tourisme : le million, le million, le million... jusqu'à quand ? [ABO]

L’industrie de la croisière, par exemple, a confirmé son rebond, avec un niveau de fréquentation désormais supérieur à celui d’avant-Covid. En France, le potentiel reste sous-exploité, mais les perspectives sont là. Certes, le secteur ne reste pas les bras croisés : électrification à quai, GNL, carburants alternatifs… La filière s’emploie à réduire son empreinte, on ne peut pas lui enlever cela.



Ce qui n’empêche pas Carnival de s’enorgueillir de s’attendre à servir dans les trois prochains mois 6.5 millions de sodas, 4.4 millions de bières et 1.3 million de verres de vin dans l’ensemble de sa flotte. Des millions, toujours des millions. Et la France dans tout cela ? Elle se plaît à rappeler qu’elle est “la première destination mondiale”, même si ce n’est pas vrai en termes de recettes. L’obsession des classements est-elle si différente ? Le Maroc veut sa part. La France veut garder la sienne.



Mais allez parler de records de fréquentation aux Barcelonais, Japonais, Praguois, Malouins, Athéniens, Vénitiens et la liste est longue... Il est temps de changer de paradigme - et d’indicateurs - sinon viendra un jour où le pays le moins visité au monde, malgré son potentiel, sera montré en exemple.