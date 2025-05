Réchauffement climatique : "le changement viendra des entreprises, pas des politiques !"

Le duo est monté sur scène lors du dernier Congrès des Entreprises du Voyage pour présenter leur solution et tenter d’apaiser la crise anxiogène qui touche le monde.



S’offrir du temps pour pivoter serait, selon eux, la meilleure des réponses.



" Pour baisser les émissions, il faudrait revoir notre façon de se loger, se déplacer, manger, etc.



Aujourd'hui, les populations ne sont majoritairement pas prêtes à faire de gros efforts pour y remédier. Et l'autre raison qui fait que nous ne serons pas dans les clous, c'est que nous avons un problème de maturité technologique.



Nous n’arrivons pas à produire suffisamment d’énergie renouvelable, et les solutions industrielles de stockage du carbone ne sont pas encore opérationnelles.



Le temps nous manque pour réussir cette transition climatique, alors il faut en gagner, " poursuit le PDG du cabinet de conseil Conciliances SAS.



Si le temps c'est de l'argent, c'est aussi... des arbres. Pour réussir cette mission quasi impossible, le livre avance la nécessité de reboiser massivement la planète afin de compenser l’insuffisance de la baisse des émissions humaines.



La solution n'est sans doute pas la meilleure, ni même la plus efficace, mais elle a des avantages : son coût et sa faisabilité technologique.



" Baisser les émissions de 4% correspond à vivre un 2e covid. Il faut bien que les professionnels aient en tête que si nous ne faisons rien, selon une récente étude scientifique, entre 2070 et 2090, nous risquons de perdre 4 milliards d'humains, à cause du réchauffement climatique.



Dans notre secteur, tout le monde est obsédé par les droits de succession. Il faudrait quand même ne pas transmettre à nos enfants une planète invivable. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons, " refroidit quelque peu l'ambiance, Jean-François Rial.