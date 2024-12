Gaz à effet de serre : le technosolutionnisme ne sauvera pas le tourisme !

Le technosolutionnisme ne servira à rien ou presque, tant que le tourisme sera en quête de croissance et de nouveaux marchés.



" Bien que les efficacités technologiques et des chaînes d’approvisionnement se soient améliorées entre 2009 et 2019, ces gains en matière d’efficacité carbone sont nettement en retard par rapport à d’autres secteurs.



Avec l’expansion rapide de la demande de voyages, le taux de croissance des émissions de carbone du tourisme, a été deux fois supérieur à celui de l’économie mondiale, et le secteur représente désormais 8,8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. (...)



Le transport aérien reste le talon d’Achille des émissions du tourisme mondial, avec des progrès largement insuffisants sur les stratégies de réduction, " affirme l'étude.



Baisser la consommation des émissions est une bonne chose, à flotte mondiale constante. Par contre si cette dernière continue de croitre et que les anciens modèles volent toujours... alors les gains seront plus que marginaux et annihilés par la croissance des d'appareils sillonnant le monde.



Alors que faire, pour réduire les émissions de façon drastique ?



Il n'y a pas 40 solutions. Les chercheurs avancent une gestion des flux, avec une baisse des volumes touristiques qui ne doit pas s'appliquer de la même manière à tous les pays.



Dans le document, il est avancé que les vingt destinations les plus émettrices, la France est 13e, contribuent aux trois quarts de l'empreinte mondiale.



Cette baisse doit se faire en prenant en compte les émissions historiques et cumulatives du tourisme, mais aussi les capacités financières et techniques des pays, ainsi que la responsabilité en matière de soutien aux économies à faible revenu et aux petites îles.



" La définition de « seuils de volume touristique » pour gérer la croissance de la demande est finalement nécessaire pour freiner la hausse des émissions du tourisme.



Ces stratégies sont particulièrement urgentes dans le cas des vingt destinations touristiques les plus émettrices au monde, en particulier les États-Unis, la Chine et l’Inde.



Limiter la croissance continue de la demande de transport aérien, en particulier pour les voyages internationaux long-courriers, permettrait d’obtenir des résultats tangibles sur le plan climatique et social. Des mesures ciblées telles que les taxes sur le CO2 , les budgets carbone et les obligations en matière de carburants alternatifs, doivent être envisagées de toute urgence pour tenter de maîtriser les futures émissions du transport aérien, "concluent les scientifiques.