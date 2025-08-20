Explore Cognac dévoile dix nouvelles expériences touristiques estivales

Avec dix nouvelles expériences originales, le programme collectif Explore Cognac enrichit son offre - Depositphotos @foto-pixel.web.de
Né en 2022 pour fédérer les acteurs de la filière et donner une visibilité commune aux expériences touristiques de l’appellation, le programme Explore Cognac poursuit sa montée en puissance.
Cet été, dix nouveaux prestataires rejoignent la communauté, élargissant encore la palette d’activités proposées aux voyageurs en quête d’authenticité et de sens.
"L’idée est de rassembler, structurer et valoriser toutes les expériences signatures autour du Cognac", rappelle Charentes Tourisme, qui pilote cette démarche aux côtés de 13 partenaires.
Du viticulteur indépendant au grand négociant, en passant par les hébergeurs, restaurateurs et artisans, la dynamique met en avant un territoire où le Cognac se vit bien au-delà du verre.
Cet été, dix nouveaux prestataires rejoignent la communauté, élargissant encore la palette d’activités proposées aux voyageurs en quête d’authenticité et de sens.
"L’idée est de rassembler, structurer et valoriser toutes les expériences signatures autour du Cognac", rappelle Charentes Tourisme, qui pilote cette démarche aux côtés de 13 partenaires.
Du viticulteur indépendant au grand négociant, en passant par les hébergeurs, restaurateurs et artisans, la dynamique met en avant un territoire où le Cognac se vit bien au-delà du verre.
Explore Cognac : Des expériences qui sollicitent les cinq sens
Autres articles
-
Charentes Tourisme : une fréquentation en baisse cet été
-
Le contrat de destination Explore Cognac prend de la bouteille
-
Charentes : forte résilience de la clientèle française en 2022
-
Le contrat de Destination Côte Atlantique renouvelé pour trois ans
-
Les Charentes retrouvent une fréquentation supérieure à l’avant covid
Parmi les nouveautés, Charentes in Flow propose une balade en bateau sur la Charente, ponctuée d’un apéritif au Cognac et de spécialités locales.
La Maison Brillet marie quant à elle dégustation et création florale, autour de la célèbre liqueur Belle de Brillet. À la Distillerie les 1309, le visiteur plonge dans un double univers : celui des vieux chais, témoins d’un savoir-faire ancestral, et celui du Renclos, vitrine de la viticulture de demain.
Certaines expériences invitent à la contemplation, comme aux Hauts de Talmont, où l’exploration des falaises de l’estuaire se conclut par une dégustation à l’aveugle.
D’autres misent sur la pleine conscience : l’atelier sensoriel de Florence Vilquin convie à une dégustation les yeux fermés, guidée par une sophrologue.
Le bio est aussi à l’honneur avec le domaine Cognac Pasquet, qui partage sa démarche en agriculture biologique, tandis que la maison Voyer & Vaudon invite à un atelier olfactif autour des arômes et de l’âge des cognacs.
La Maison Brillet marie quant à elle dégustation et création florale, autour de la célèbre liqueur Belle de Brillet. À la Distillerie les 1309, le visiteur plonge dans un double univers : celui des vieux chais, témoins d’un savoir-faire ancestral, et celui du Renclos, vitrine de la viticulture de demain.
Certaines expériences invitent à la contemplation, comme aux Hauts de Talmont, où l’exploration des falaises de l’estuaire se conclut par une dégustation à l’aveugle.
D’autres misent sur la pleine conscience : l’atelier sensoriel de Florence Vilquin convie à une dégustation les yeux fermés, guidée par une sophrologue.
Le bio est aussi à l’honneur avec le domaine Cognac Pasquet, qui partage sa démarche en agriculture biologique, tandis que la maison Voyer & Vaudon invite à un atelier olfactif autour des arômes et de l’âge des cognacs.
Une offre qui se diversifie et se renforce
Avec désormais près de 60 expériences référencées sur explore-cognac.fr, la collection Explore Cognac couvre un large spectre : croisières, ateliers de dégustation, immersions patrimoniales, haltes gourmandes ou encore séjours thématiques.
L’objectif est de permettre à chaque visiteur de trouver une expérience à son image, tout en créant un lien direct avec les femmes et les hommes qui font vivre la filière.
"Nous sommes une communauté d’acteurs engagés pour notre territoire et notre appellation", souligne le manifeste d’Explore Cognac. "Cognac porte des valeurs qui nous rassemblent et que nous avons à cœur de partager avec tous nos visiteurs. Ils arrivent en touristes et repartent en ambassadeurs."
L’objectif est de permettre à chaque visiteur de trouver une expérience à son image, tout en créant un lien direct avec les femmes et les hommes qui font vivre la filière.
"Nous sommes une communauté d’acteurs engagés pour notre territoire et notre appellation", souligne le manifeste d’Explore Cognac. "Cognac porte des valeurs qui nous rassemblent et que nous avons à cœur de partager avec tous nos visiteurs. Ils arrivent en touristes et repartent en ambassadeurs."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille