Explore Cognac dévoile dix nouvelles expériences touristiques estivales

Avec désormais près de 60 expériences référencées sur explore-cognac.fr, la collection Explore Cognac couvre un large spectre : croisières, ateliers de dégustation, immersions patrimoniales, haltes gourmandes ou encore séjours thématiques.



L’objectif est de permettre à chaque visiteur de trouver une expérience à son image, tout en créant un lien direct avec les femmes et les hommes qui font vivre la filière.



"Nous sommes une communauté d’acteurs engagés pour notre territoire et notre appellation ", souligne le manifeste d’Explore Cognac. " Cognac porte des valeurs qui nous rassemblent et que nous avons à cœur de partager avec tous nos visiteurs. Ils arrivent en touristes et repartent en ambassadeurs. "