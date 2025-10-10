Île Maurice : la MTPA prépare une nouvelle stratégie pour la France [ABO]

Avinash Kanti Teelok : "L'Île Maurice est perçue comme une destination sûre et on vient désormais découvrir notre pays toute l’année" - Photo : MTPA
TourMaG - Comment se comporte l’île Maurice en 2025 ?
Avinash Kanti Teelok : Après 339 000 touristes français accueillis en 2024, ce qui fait toujours de la France notre premier marché avec 25% du total des visiteurs (1,38 million, ndlr), l'île Maurice fera une excellente année 2025, sans doute stable.
Après un léger creux au printemps, lié aux vacances de Pâques plus tardives en France et aux conséquences de l’épidémie du chikungunia, notamment à La Réunion, nous avons réalisé une très belle performance de mai à septembre, une période pourtant considérée comme notre basse saison.
Les canicules plus nombreuses en Europe et le contexte géopolitique poussent les Européens à découvrir l’île Maurice, loin des zones de tensions et conflits.
Nous sommes perçus, à juste titre, comme une destination sûre et on vient désormais découvrir notre pays toute l’année.
La saisonnalité est de moins en moins marquée. C’est une évolution très intéressante…
TourMaG - Quelles tendances avez-vous constaté ces dernières années ?
Avinash Kanti Teelok : Les bons résultats de 2024 et 2025 confirment l’engouement constant pour l’île Maurice.
Dans un environnement fortement concurrentiel, il nous faut encore consolider nos positions sur le marché français, poursuivre le travail avec les professionnels et affiner notre stratégie en fonction de l’évolution de la demande.
On constate notamment un raccourcissement dans les délais de réservation, passés de six mois il y a quelques années à quatre mois aujourd’hui ; et parfois moins pour certains TO ou segments de marché.
Cela peut se traduire par des difficultés pour trouver des places d’avion à certaines dates et exige que nous redoublions d’efforts, pour inciter les clients à réserver davantage en avance et préserver l’image premium de l’île.
TourMaG - Dans ce contexte, souhaitez-vous développer votre offre aérienne ?
Avinash Kanti Teelok : Nos partenaires professionnels réclament davantage de vols, depuis la France mais pas seulement, et il va nous falloir à l’avenir mieux répondre aux enjeux de connectivité, avec une offre répondant à la diversité des demandes et profils de voyageurs.
Maurice est une destination très profitable pour les compagnies aériennes et nous prenons au sérieux les sollicitations de certains transporteurs qui souhaitent desservir l’île, tout en demeurant sélectif pour ne pas détériorer notre image.
Ainsi, la compagnie italienne ITA Airways va relancer sa ligne au départ de Rome à compter du mois de novembre et peut constituer une offre alternative aux vols directs d’Air Mauritius, Air France et Corsair, au même titre que les vols via les pays du Golfe ou via Istanbul avec Turkish Airlines.
Lire aussi : L'Île Maurice veut ouvrir son ciel, French bee en embuscade
TourMaG - L’Europe en général, et la France en particulier, demeurent essentielles…
Avinash Kanti Teelok : Nous devons consolider l’existant avec l’Europe, qui génère 64% des visiteurs de l’île Maurice. Cela passe notamment par de nouvelles campagnes de communication pour développer davantage le tourisme intérieur, le tourisme culturel et mieux mettre en avant l’identité mauricienne.
La commercialisation de l’île Maurice en France se fait encore majoritairement via les tour-opérateurs et agences et nous souhaitons encore renforcer ce lien. Ils connaissent bien notre offre, sont en contact direct avec les clients pour leur donner les bonnes informations et proposer les bons produits dans un contexte de concurrence accrue avec d’autres destinations.
Nous avons également pour ambition de diversifier nos marchés, en attirant davantage de visiteurs en provenance d’Inde, de Chine, de Corée du Sud ou encore d’Afrique, qui ne représente que 4% des arrivées.
TourMaG - Quelles sont vos ambitions en termes d’offres touristiques ?
Avinash Kanti Teelok : La diversification passe aussi par la mise en avant de plusieurs niches, par exemple le golf. L’île Maurice est une destination mature avec 13 parcours de golf de qualité et nous sommes partenaires de nombreux événements golfiques pour attirer des visiteurs du monde entier.
Le segment MICE constitue également un levier de croissance, avec des infrastructures capables d’accueillir des groupes importants et un service de qualité…
N’oublions pas le segment ultra luxe. 44% de notre offre hôtelière est composée d’établissements 5* ; nous disposons également d’un terminal aérien dédié pour les jets privés et d’hôtels ultra-luxe répondant à une clientèle très exigeante.
Enfin, nous souhaitons consolider le marché de la croisière. Cette année, l’île Maurice a été confirmée à la présidence de l’association des îles Vanille. Ensemble, nous souhaitons rencontrer les compagnies de croisières. Le contexte géopolitique incertain dans certaines régions du monde peut les inciter à positionner des bateaux dans l’Océan Indien. Maurice dispose d’un terminal bien équipé pour accueillir les bateaux et les réceptifs se tiennent prêts.
TourMaG - L’offre hôtelière est-elle suffisante ?
Avinash Kanti Teelok : L’île dispose de 13 200 chambres d’hôtels et plusieurs projets viennent d’être finalisés ou sont en cours (Le Legend Hill Resort & Spa a ouvert en février 2025, Beachcomber prévoit un neuvième hôtel d'ici 2027, ndlr).
Depuis quelques années, un nouveau segment se développe avec la para-hôtellerie, à savoir des appartements, résidences, villas et petites structures ; soit environ 16 800 lits. Ils sont sous la tutelle du ministère du tourisme et réglementés, avec des licences d’opération.
Cette offre répond à la demande d’une certaine clientèle qui souhaite découvrir Maurice différemment, avoir une certaine indépendance… C’est le rôle de la Mauritius Tourism Promotion Authority de comprendre et prendre en compte les besoins de cette clientèle qui contribue à l’économie des acteurs locaux, tout en gardant un certain équilibre entre la capacité des avions et l’offre d’hébergements.
Lire aussi : Beachcomber ouvrira un 9e hôtel à Maurice en 2027
TourMaG - Qu’en est-il de la représentation de la MTPA en France ?
Claire Le Lay : Nous avons résilié notre contrat avec Hopscotch Tourism (ex Interface Tourism), qui arrivait de toute façon à terme dans les prochaines semaines. Je ne ferais pas d’autre commentaire.
Bien évidemment, nous relançons un appel d’offre et allons retrouver une agence de marketing et RP qui va continuer à représenter l’île Maurice en France, afin de poursuivre nos liens avec les professionnels et engager une refonte de l’image de la destination.
(*) Avinash Kanti Teelock a été nommé directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) en mai. Ce dernier a notamment travaillé dans l’hôtellerie mauricienne, chez Beachcomber Hôtels, Attitude Hotels ou encore Hilton Mauritius Resort and Spa.
