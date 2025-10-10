Île Maurice : la MTPA prépare une nouvelle stratégie pour la France [ABO]

TourMaG - Quelles sont vos ambitions en termes d’offres touristiques ?



Avinash Kanti Teelok : La diversification passe aussi par la mise en avant de plusieurs niches, par exemple le golf. L’île Maurice est une destination mature avec 13 parcours de golf de qualité et nous sommes partenaires de nombreux événements golfiques pour attirer des visiteurs du monde entier.



Le segment MICE constitue également un levier de croissance, avec des infrastructures capables d’accueillir des groupes importants et un service de qualité…



N’oublions pas le segment ultra luxe. 44% de notre offre hôtelière est composée d’établissements 5* ; nous disposons également d’un terminal aérien dédié pour les jets privés et d’hôtels ultra-luxe répondant à une clientèle très exigeante.



Enfin, nous souhaitons consolider le marché de la croisière. Cette année, l’île Maurice a été confirmée à la présidence de l’association des îles Vanille. Ensemble, nous souhaitons rencontrer les compagnies de croisières. Le contexte géopolitique incertain dans certaines régions du monde peut les inciter à positionner des bateaux dans l’Océan Indien. Maurice dispose d’un terminal bien équipé pour accueillir les bateaux et les réceptifs se tiennent prêts.