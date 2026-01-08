Baromètre EDV - Orchestra : en 2025, le nombre de clients s'érode, le panier moyen progresse

Du côté des réservations en 2025, l’activité des agences de voyages connaît une légère contraction par rapport à 2024. Le volume d’affaires recule de 1%, dans un contexte marqué par une baisse du nombre de dossiers de 4%. Cette évolution est toutefois en partie compensée par la progression du panier moyen, en hausse de 2,7% pour atteindre 1 825€.



L'activité a été marquée par une forte saisonnalité. Si le premier trimestre a bénéficié d'une dynamique positive (+6 % en volume d'affaires en janvier), le printemps a subi un véritable " trou d'air ". Le mois de juin a été le point bas de l'année avec une chute de 16,7 % des réservations.



Fait marquant : les Français anticipent désormais davantage leurs séjours, avec un délai moyen de réservation de 79 jours (+4 jours par rapport à 2024).



En 2025, le trio de tête (des réservations en nombre de dossiers 2025 vs. 2024) reste inchangé malgré le recul de la France et de l'Espagne au profit d'une Tunisie en légère hausse, dans un marché globalement porté là aussi par les croissances exceptionnelles de l'Égypte (+31 %) et du Vietnam (+47 %).