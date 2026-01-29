Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Avec quoi en ligne de mire ? Des jeunes qui ne veulent plus vendre de la brochure 8 heures par jour dans une agence ; des salariés – essentiellement des femmes – qui souhaitent conjuguer vie pro et perso sans perdre leurs avantages (on en parle de la diminution des éductours ?) ; une concurrence accrue des travel planners et autres spécialistes des réseaux ; et une montée en puissance de l’IA.



Le tout en exerçant un métier qui requiert des qualifications, de la culture générale, une prise de risques, une pression constante en cas grève, catastrophe naturelle, événement géopolitique (à vous de compléter la liste) pour un salaire qui peine à évoluer.



Alors que faire pour continuer à attirer et retenir les talents ? Les EDV évoquent l’apprentissage et il est vrai de certains réseaux ont parié là-dessus, à l’image de la Selectour Academy. Pour les jeunes, c’est la (quasi) garantie d'un poste assuré à la sortie de la formation, et fini la galère pour trouver une alternance. Mais cette solution n’attire que les convaincus.



Quid des autres ? Ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans une agence de voyages, car leurs parents, avant eux, n’y allaient pas déjà ?



Ceux qui pensent que les agences n’existent plus, qu’elles ne savent vendre que des brochures ou qu’elles sont trop chères par rapport au web ?



Ceux qui ne jurent que par les bons conseils des autres voyageurs sur les réseaux sociaux ? Et bien sûr, ceux qui ne veulent pas rester devant un comptoir toute leur vie…